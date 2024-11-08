Пепловое облако от вулкана Шивелуч накрыло камчатские поселки

В беседе с нами местная жительница поделилась, что извержение началось еще 7 ноября. «Был слышен хлопок. Утром снег был покрыт сплошным, но небольшим слоем пепла, — рассказала наша собеседница. — Ближе к 11 утра подошла большая темная пепловая туча. И целый день сыплет пепел. Дышать тяжело, стоит запах газов и на языке и глазах — будто крошка, пыль цементная. Шивелуч извергается часто. Пепел периодически выпадает. Все зависит от направления ветра».