Зацветет даже зимой. Мощное удобрение для фиалок в ноябре

У фиалок непростой характер, они могут капризничать и отказываться цвести. Если ваша зеленая красавица тоже ведет себя упрямо, попробуйте ее угостить особенным лакомством. Вы будете удивлены, но даже зимой она порадует вас яркими цветами, практически без перерывов на отдых.
И не волнуйтесь, это не потребует больших затрат. По словам опытного садовода Марины Ивановой, фиалки обожают пищевые отходы, а именно спитой чай, то есть заварку. Она творит чудеса с этим растением.
Инструкция проста:
- высушите спитой чай,
- измельчите его в порошок,
- смешайте с верхним слоем почвы в горшке,
- полейте фиалку обычной водой.
Для одного горшка достаточно одной чайной ложки заварки. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить потребности растения.
Для закрепления результата сочетайте подкормку спитым чаем с поливом сахарной водой. Приготовить ее несложно: на литр отстоянной воды возьмите чайную ложку сахара.
Поливайте фиалку сладким раствором через две недели после подкормки спитым чаем. На один куст понадобится около пяти чайных ложек жидкости.
И не забывайте, что фиалку надо правильно поливать.
Классический полив
Осторожно лейте чуть теплую отстоянную воду под корень, не допуская попадания на точку роста или листья. После полива слейте лишнюю воду из поддона, чтобы избежать загнивания корней.
Полив в поддон
Вместо того, чтобы лить воду в горшок, налейте ее прямо в поддон. Фиалка сама возьмет столько влаги, сколько ей нужно. Как и в предыдущем способе, не забудьте убрать лишнюю воду, когда фиалка перестанет впитывать. Вариантом этого метода является погружение горшка с фиалкой в таз с водой на некоторое время.
Фитильный полив
Этот метод требует больше усилий при посадке, но потом он практически не требует вашего участия. Во время посадки проложите рыхлый шнурок между дренажем и грунтом в горшке. Один конец шнурка оставьте в горшке, а другой выведите через отверстие на дне. После посадки возьмите емкость с крышкой, наполните ее водой и поставьте на нее горшок с фиалкой. Опустите шнурок в воду. Теперь фиалка будет сама «пить» из емкости. Вам остается только следить за тем, чтобы в ней всегда была вода.