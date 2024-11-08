Зацветет даже зимой. Мощное удобрение для фиалок в ноябре

Этот метод требует больше усилий при посадке, но потом он практически не требует вашего участия. Во время посадки проложите рыхлый шнурок между дренажем и грунтом в горшке. Один конец шнурка оставьте в горшке, а другой выведите через отверстие на дне. После посадки возьмите емкость с крышкой, наполните ее водой и поставьте на нее горшок с фиалкой. Опустите шнурок в воду. Теперь фиалка будет сама «пить» из емкости. Вам остается только следить за тем, чтобы в ней всегда была вода.