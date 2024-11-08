Аспарагус: уход за комнатным растением в домашних условиях

— Когда вы выбираете новое растение для дома, важно помнить, что оно, как правило, негативно среагирует на перемену места или погрешности в уходе. К примеру, в магазине, желая убедиться в том, что аспарагус не подвергался чрезмерному стрессу, возьмите горшок в руки и проведите по нему несколько раз рукой. Если на пол посыпались листья, от приобретения такого аспарагуса лучше отказаться, так как привести его в чувство будет сложно. Не покупайте и аспарагус с желтыми листами, даже если их несколько. Только абсолютно здоровый аспарагус с неосыпающимися листьями достоин приобретения.