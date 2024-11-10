Народные приметы на 11 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Женщины в этот день носили коралловые бусы — считалось, что это к счастью. Также люди верили, что благодаря такому украшению незамужняя девушка может познакомиться с парнем, который затем станет ее женихом. Вечером бусы вешали на видное место в доме, чтобы защитить его от нечисти. Потом украшение промывали под проточной водой и прятали. Кстати, некоторые древние бусы сохранились и до наших дней. Например, недавно под Угличем нашли древнеегипетскую бусину. Возраст артефакта 3 500 лет. Такие бусы хранятся в музеях США и Лондона.