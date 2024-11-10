Народные приметы на 11 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь в этот день вспоминает и молится за мученицу Анастасию Римскую, а также за русского святого Авраамия Ростовского. В народном календаре дата обозначена как день Анастасии Овечницы (ее считали заступницей овец) и Авраамия Овчара (покровитель овчаров).
Приметы погоды 11 ноября
Для начала рассмотрим народные приметы на 11 ноября в 2024 году о погоде.
- Ночной иней предвещает, по поверью, бесснежный день.
- Утренний иней — к снегу вечером.
- Если облака плывут низко или медленно — к стуже.
- Воркующие голуби сулят хорошую погоду.
- Если же вороны беспричинно раскаркались всей стаей — жди мороза или дождя.
- Атмосферное давление снижается медленно — к ветреной и дождливой погоде.
- Если физически здоровый бульдог становится вялым, не ест — жди непогоды.
- Питомцы целый день спят — к холодной зиме.
- Осадки говорят о том, что 21 ноября будет оттепель.
Что можно делать 11 ноября
Теперь рассмотрим народные приметы на 11 ноября в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
Как нетрудно догадаться по названию праздника, в этот день крестьяне проводили время с домашним скотом. Они стригли овец, давали им свежий корм, мыли и выгуливали в поле. Полученную шерсть передавали хозяйкам, которые ткали из нее теплые варежки, носки и ткани на зиму. В ножницы в ночь на 11 ноября клали клок шерсти. Так люди задабривали домашних духов.
Рано утром верующие шли в церковь, чтобы помолиться святым. Обычно у них просили послать здоровье скоту. Хозяину стада овец советовали хорошо отблагодарить пастуха. Говорилось, что тогда в следующем году скот будет в безопасности.
День проводили с семьей, чтобы она была крепкой и дружной.
На ужин можно было подать мясо, в частности баранину. За богатый стол с различными блюдами из круп и овощей приглашали самых близких. Полезно было съесть кусочек овечьего или козьего сыра. Считалось, что он придаст бодрость и заряд энергии на весь день.
День считали подходящим для свадеб и помолвок, так как такой брак будет долгим и счастливым.
Можно было начинать новые дела, браться за сложную и кропотливую работу. Считалось, что они приведут к успеху.
День можно было посвятить уборке, особенно чистке ковров и полов.
Женщины в этот день носили коралловые бусы — считалось, что это к счастью. Также люди верили, что благодаря такому украшению незамужняя девушка может познакомиться с парнем, который затем станет ее женихом. Вечером бусы вешали на видное место в доме, чтобы защитить его от нечисти. Потом украшение промывали под проточной водой и прятали. Кстати, некоторые древние бусы сохранились и до наших дней. Например, недавно под Угличем нашли древнеегипетскую бусину. Возраст артефакта 3 500 лет. Такие бусы хранятся в музеях США и Лондона.
Можно было вывесить на улицу вещи из овечьей шерсти, чтобы проветрились. Считалось, что после этого они смогут исцелить от многих болезней — и физических, и душевных.
Что запрещено делать 11 ноября
Девушкам на выданье запрещалось накрывать праздничные столы. Считалось, что тогда они еще год не смогут найти себе жениха.
11 ноября не советовали ходить с голой шеей. Также в этот день запрещалось оставлять ребенка в комнате одного — якобы может явиться нечисть и сильно напугать малыша. Кроме того, в дом, где есть младенец, не разрешали заходить незнакомцам. Опасались, что он станет беспокойным.
Вечер 11 ноября нельзя было проводить в одиночестве или с незнакомцами. Опасались, что это к крупной ссоре с ними или родственниками либо к большому несчастью.
Запрещали обсуждать чужую жизнь — якобы это к неудаче. Нельзя было в этот день надевать вещи из овечьей шерсти — считалось, что можно накликать на себя сто бед.
11 ноября советовали также не стирать. По поверью, вода может смыть всю радость и семейное счастье. Современные люди о таких ограничениях, как правило, не задумываются, однако при стирке нужно выбрать правильный режим. Помочь в этом могут специальные значки на одежде. Например, цифра в тазу означает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие, рука в тазу — что стирать вещь можно только руками. У нас есть целый дайджест, который поможет разобраться с подобными значками.