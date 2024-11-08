Проще, чем кажется: как подготовить загородный участок к зиме

Обесточьте дом перед отъездом, проверьте все краны, что выведены на улицу, их нужно либо снять, либо открыть, чтобы труба была «завоздушена». Если вы зимой на даче бываете, не поленитесь утеплить коммуникации. Нет специальных приспособлений — укутайте хоть одеялами!
Помните, что вода, замерзая, расширяется. Она порвет трубы, а заодно ведра и бочки, из которых не слита вода. Одно из важнейших правил зимовки: переверните все емкости, которые могут замерзнуть!
Укутывать растения на зимовку можно и специальными материалами, и лапником. Некоторые укрывают небольшие растения так: отрезают дно и надрезают горло у пятилитровых бутылок и засыпают емкость сухими опилками, а затем горло бутыли устанавливают на место.
А вот красивые хвойники, чтобы их не раздавило снегом, могут потребовать создания над ними шалаша: форму растений удастся сохранить, если снег не будет касаться его веток. Забитый растительными остатками компостный ящик можно закрыть нетканым материалом поверх крышки — есть шанс, что процессы разложения остатков будут идти до самых морозов.
Осмотрите и сад. Имеет смысл связать вместе ветки молодых ягодных кустарников. А молодые деревца стоит не только побелить, но и обмотать их тряпками. Не давайте зайцам лакомиться корой молодых яблонь!
Хвойные хитрости
Эффектные хвойные ветви под воздействием тяжелого снега могут потерять форму. Их нужно укрыть, причем желательно не просто обвязать, а построить над ними нечто вроде шалаша, а сверху закрыть нетканым материалом.
Чудо мульчи
Растения-многолетники и обрезанную малину можно замульчировать на зиму. Для этого подойдут опилки, растительные остатки, срезанные листья папоротников и так далее.
Дерева вы мои, дерева
Стволы старых деревьев желательно побелить, это можно сделать даже поздней осенью. Стволы молодых деревьев надо обмотать старыми тряпками или нетканым материалом для защиты от грызунов. Не забудьте снять с деревьев старые ловчие пояса!
Розы, держитесь
Обрезав садовые розы, накройте их лапником так, чтобы пенечки полностью были им укрыты.
Защита от пыли
В доме уберите все продуты в герметично закрывающиеся емкости, плотно закройте шкафы. На диваны, кресла, прочую мебель рекомендуется набросить ткань или клеенку — чтобы пылились они, а не обивка.
Прочь, вода
Переверните ведра и бочки, иначе их порвет льдом. Желательно даже вытереть их насухо, а потом убрать в место, защищенное от воды.
Обесточим помещение
Электроприборы отключите от питания. Если не пользуетесь холодильником — разгрузите его от всех продуктов и протрите, чтобы оставить сухим.
Кусты, держитесь
Смородину, крыжовник и прочие кустарнички, особенно молодые, нужно приготовить к зиме так: берете веревку и аккуратно стягиваете ей ветви, чтобы они были ближе друг к другу. Тогда их не разворотит снегом.
Спасаем прудик
В искусственный водоем нужно бросить несколько поленьев. Они сыграют роль буферов и не дадут воде порвать емкость.
Ухаживаем за окнами
Окошки перед отъездом нужно закрыть. Многие закрывают шторы, но если домом заинтересуются воры, пусть видят, что поживиться-то нечем.
Приручаем дверь
Как известно, за зиму двери часто разбухают, впитывая влагу. Чтобы открыть дверь без проблем, нужно по осени смазать ее петли, а накидной замок защитить от попадания в него влаги козырьком. Нет козырька — опустите замок в обычный пакет и завяжите его.
Инструмент, на место!
Лопат, грабли и прочие инструменты могут до весны отдохнуть. Очистите их от земли, налипшей травы, уберите в сухое место. Смажьте винты секаторов маслом. Подготовьте, поставив в зону доступа зимние инструменты — лом, снегоуборочную лопату, приспособление для сбрасывания снега с крыши — ЕС планируете ездить.
СПАСЕТ НЕЗАМЕРЗАЙКА.
Перед отъездом с дачи нужно привести в порядок санузел — выкачать из него воду, чтобы его не разорвало. Если у вас не септик, требующий особой «химии», а каким-то иным образом устроенная канализация, можете влить в унитаз и слив раковины по стакану жидкости-незамерзайки, например той, которой моют окна в машине даже при −30 градусах С. Эта мера спасет вас от финансовых потерь.