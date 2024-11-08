Проще, чем кажется: как подготовить загородный участок к зиме

Зима в столице уже вступает в свои права, а значит — пора закрывать дачный сезон. Но жаловаться грех: осень в этом году была долгой. Чтобы холодный сезон прошел без приключений, надо грамотно подготовить дом и сад к «спячке». Как правильно это сделать, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.