В пустыне Большой Нефуд впервые выпал снег. Фотографии

В регионе Аль-Джауф в Саудовской Аравии после продолжительных дождей и града впервые выпал снег, превративший дюны пустыни Большой Нефуд в белоснежные сугробы. Об этом пишет The Economic Times.
Сообщается, что снег выпал после продолжительных дождей и сильного града, начавшихся в понедельник, 4 ноября.
Из-за того, что местные водители не были готовы к гололеду и смене резины, многие решили отказаться от вождения в пользу пеших прогулок. Верблюды, привыкшие к температурам до +55 °C, также пребывают в недоумении.
Однако есть и положительная сторона: метеорологи прогнозируют, что из-за крайне необычных осадков предстоящей весной могут расцвести сезонные цветы и ароматические растения, которые украсят природный ландшафт региона и превратят местную пустыню в настоящий «оазис».
Ранее рассказывали, что на горе Фудзи в Японии наконец-то появилась снежная шапка.