Вильфанд заявил, что пепел от Шивелуча помешает полетам

«Самое важное, что для обеспечения безопасности полетов существуют прогнозы перемещения вулканического пепла, и они очень надежные, все летчики ими обеспечены. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу, особенно зимой, когда продукты вулканического извержения попадают на большие высоты. Эта тревожность заключается в том, что если они пробивают атмосферу и пепел в стратосфере, тогда он долго там находится, и это действительно мешает, возникает проблема для безопасного перемещения самолетов, для безопасности полетов. 11 км — это действительно много, тут некоторые проблемы могут быть», — сказал он.