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Вильфанд заявил, что пепел от Шивелуча помешает полетам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч, выбросивший пепел на высоту 11 км над морем, создал трудности для полета самолетов над Камчатским краем. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Самое важное, что для обеспечения безопасности полетов существуют прогнозы перемещения вулканического пепла, и они очень надежные, все летчики ими обеспечены. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу, особенно зимой, когда продукты вулканического извержения попадают на большие высоты. Эта тревожность заключается в том, что если они пробивают атмосферу и пепел в стратосфере, тогда он долго там находится, и это действительно мешает, возникает проблема для безопасного перемещения самолетов, для безопасности полетов. 11 км — это действительно много, тут некоторые проблемы могут быть», — сказал он.

Вильфанд добавил, что Шивелуч «живучий вулкан и постоянно пульсирует». Выброс пепла для него является стандартной ситуацией.

Столбы пепла от Шивелуча выбрасывались 8 ноября на высоту до 11 км, толщина слоя вулканических частиц составила около 2 мм. В настоящее время выбросы пепла продолжаются, шлейф относит в восточном направлении в Камчатский залив.

Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова. Он извергается с непродолжительными периодами затишья с 2005 года.