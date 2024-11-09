Жители Кубы остались без света из-за урагана «Рафаэль»

По данным синоптиков, мощный ураган «Рафаэль» в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии.