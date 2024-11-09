Жители Кубы остались без света из-за урагана «Рафаэль»

«Мы без электричества уже несколько дней, и это при том, что циклон прошел не здесь», — сообщили собеседники РИА Новости из центральной провинции Вилья-Клара.
По словам кубинцев, некоторым жителям Вилья-Клары свет дают ненадолго с десятичасовыми интервалами, у других он отсутствует с момента приближения урагана, когда национальную сеть отключили во избежание аварий.
По данным синоптиков, мощный ураган «Рафаэль» в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии.
Без электричества и мобильной связи остаются со среды и столичные жители. Президент Мигель Диас-Канель подтвердил в пятницу, что ситуация в энергетике сложная, сообщив, что члены совета национальной обороны направились из Гаваны в провинцию Артемиса, которая сильнее других пострадала от урагана.
По данным госкомпании Union Electrica, за исключением провинций Артемиса и Пинар-дель-Рио на западе острова регионы уже подключены к национальной энергосистеме. Причинами продолжающихся отключений был назван дефицит генерации, обусловленный нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.