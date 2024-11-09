Зима близко: Роман Вильфанд дал долгосрочный прогноз на декабрь, январь и февраль

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил долгосрочный прогноз на предстоящую зиму в России. Об этом сообщает портал news102.ru.
По словам специалиста, в этом году зима придёт раньше обычного — сильные снегопады, метели и похолодание ожидаются уже в ноябре.
Тем не менее, декабрь как в западных регионах, так и на Урале и в Сибири пройдёт при температурном фоне выше нормы, а вот в январе в сибирякам стоит хорошенько утепляться, так как в эти регионы придут резкие морозы.
Самым холодным месяцев зимы обещает стать февраль. Говоря о февральских морозах и метелях на Урале и в Сибири, Вильфанд использует слово «экстремальные». При этом жителям европейской части России повезёт больше — там температура воздуха будет чуть выше среднего уровня.