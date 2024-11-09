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В РФ площадь снежного покрова 10 ноября уменьшится на 5−6%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Площадь снежного покрова на территории России сократится в воскресенье на 5−6%, это связано с таянием временного снежного покрова в некоторых регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +15° 6 м/с 39% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: AP 2024

«Будет постепенно уменьшаться территория, покрытая снегом. Около 90% территории было покрыто снегом еще вчера, постепенно она уменьшится на 5−6%», — сказал он.

По словам метеоролога, к воскресенью весь Центральный федеральный округ, который был покрыт снегом, будет от него освобождаться, как и западная половина Приволжского федерального округа.

«Большая часть Северо-Западного федерального округа будет без снега. Он тает, потому что там теплая погода и снежный покров был временным. Я уже не говорю о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, там только местами будет снег», — отметил руководитель Гидрометцентра.