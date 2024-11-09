В РФ площадь снежного покрова 10 ноября уменьшится на 5−6%

«Будет постепенно уменьшаться территория, покрытая снегом. Около 90% территории было покрыто снегом еще вчера, постепенно она уменьшится на 5−6%», — сказал он.
По словам метеоролога, к воскресенью весь Центральный федеральный округ, который был покрыт снегом, будет от него освобождаться, как и западная половина Приволжского федерального округа.
«Большая часть Северо-Западного федерального округа будет без снега. Он тает, потому что там теплая погода и снежный покров был временным. Я уже не говорю о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, там только местами будет снег», — отметил руководитель Гидрометцентра.