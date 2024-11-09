Новая волна холодов массово накроет регионы: обновленный прогноз

На юге Дальнего Востока благодаря антициклону в субботу установится комфортная солнечная погода. Но уже в воскресенье из-за циклона снова начнутся дожди, которые местами будут переходить в снег. Температура в Приамурье днём будет −3…+2°, на юге Приморья +5…+10°. В воскресенье потеплеет ещё на 2−3°.
В Санкт-Петербурге вероятность осадков небольшая. Днём в субботу воздух прогреется до +5…+8°, но в воскресенье температура не поднимется выше +1…+4°.
Существенные осадки в Москве маловероятны. Преобладающая дневная температура составит +5…+8°. В южных регионах благодаря антициклону установится солнечная и комфортная погода, вероятность осадков будет низкой. Воздух днём будет хорошо прогреваться: на Кавказе, в низовьях Волги и Дона до +8…+13°, а в Крыму и на Кубани — до +11…+16°.
В районе Средней Волги из-за близости атмосферных фронтов местами возможны небольшие дожди, которые могут перейти в снег. После периода, напоминающего зиму, температурный режим нормализуется: после полудня будет 0…+5°. На Северо-Западе погоду будет определять антициклон, и только в некоторых районах, преимущественно на севере и востоке региона, возможны небольшие осадки. Однако поток тёплого воздуха, поступающего в регион, ослабнет, и дневная температура на севере и востоке снизится до 0…+5°, а на юго-западе — до +3…+8°.
Из-за повышенного атмосферного давления в Центральной России не будет условий для образования плотной облачности, поэтому существенные осадки маловероятны. Днём температура поднимется до +3…+8°.