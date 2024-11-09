Новая волна холодов массово накроет регионы: обновленный прогноз

В районе Средней Волги из-за близости атмосферных фронтов местами возможны небольшие дожди, которые могут перейти в снег. После периода, напоминающего зиму, температурный режим нормализуется: после полудня будет 0…+5°. На Северо-Западе погоду будет определять антициклон, и только в некоторых районах, преимущественно на севере и востоке региона, возможны небольшие осадки. Однако поток тёплого воздуха, поступающего в регион, ослабнет, и дневная температура на севере и востоке снизится до 0…+5°, а на юго-западе — до +3…+8°.