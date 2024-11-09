Зимний огород на балконе: опытные дачники поделились секретами

«Чаще всего зимой выращивают дома зелень. В магазинах купить свежую, а не вялую зеленушку — большая удача. Зато если завести огород дома, на подоконнике, то у вас под рукой будет всегда самая свежая и вкусная приправа. Начинать нужно с самого простого: посадите в цветочные горшки лук-севок, посейте в контейнер укроп, базилик и салат. С этим справится даже ребенок, а потом, если понравится такое занятие, можно будет попробовать уже что-нибудь посложнее посадить. Например, огурцы или ремонтантную землянику», — говорит опытная дачница Наталья Егоркина.