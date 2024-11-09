Зимний огород на балконе: опытные дачники поделились секретами

За окном снег с дождем, а на подоконнике зеленеют огурчики, краснеют помидорки и перцы. Хотя дачный сезон давно закончился, это не значит, что мы должны до самого лета оставаться без свежей зелени к столу или ароматной клубники к чаю. О том, как выращивать овощи в домашних условиях, «МК» рассказали дачные блогеры.
«Чаще всего зимой выращивают дома зелень. В магазинах купить свежую, а не вялую зеленушку — большая удача. Зато если завести огород дома, на подоконнике, то у вас под рукой будет всегда самая свежая и вкусная приправа. Начинать нужно с самого простого: посадите в цветочные горшки лук-севок, посейте в контейнер укроп, базилик и салат. С этим справится даже ребенок, а потом, если понравится такое занятие, можно будет попробовать уже что-нибудь посложнее посадить. Например, огурцы или ремонтантную землянику», — говорит опытная дачница Наталья Егоркина.
Эксперт советует особое внимание уделять выбору семян, многие производители указывают на упаковке, пригоден ли данный сорт для выращивания на балконе, в теплице или предназначен только для открытого грунта. Например, для зимнего огорода на балконе нужно выбирать партенокарпические сорта огурцов — это особый вид огуречной культуры, не требующий опыления для формирования завязей. А еще огурцам нужен яркий свет и высокая влажность. Зимой их придется подсвечивать фитолампой и регулярно опрыскивать. В остальном они довольно неприхотливы.
Совсем другое дело — томаты. Эти овощи своими проблемами могут замучить даже опытных огородников, то на них болезни нападают, то вредители. Зато если им все понравится на ваших зимних грядках, то урожай будет ничуть не хуже летнего. Вот только выбирать нужно для балкона карликовые мелкоплодные гибриды, советует еще один опытный огородник Максим Осинцов.
"Хорошее освещение, достаточная влажность, устойчивое тепло и питание — вот все, что нужно растениям, чтобы развиваться и приносить хороший урожай. Я предпочитаю держать свой зимний огород не на балконе, а на подоконнике в кухне, воздух там не такой сухой, как в комнатах, и растениям это очень полезно.
Еще советую сделать зеркальный экран, который будет отражать солнечный свет. Для этого нужно взять картонку и наклеить на нее фольгу, которую хозяйки используют для выпечки. Экран нужно поместить за овощами так, чтобы его зеркальная сторона была обращена к свету. А в те дни, когда солнце светит лишком сильно, его придется убирать.
Еще овощные культуры очень чувствительны к городской воде: она должна быть обязательно комнатной температуры, причем опрыскивать и поливать можно только водой, которая простояла не менее 5 часов. Тогда есть гарантия, что из нее выветрился хлор и она достаточно обогатилась кислородом", — говорит дачный эксперт.
Иметь свежие овощи к столу, конечно, хорошо, но хочется еще и чего-нибудь сладкого. Каковы шансы у новичка вырастить дома ароматную клубнику? Оказывается, в этом нет ничего невозможного. Причем для этого даже не придется покупать рассаду в магазине. Поезжайте на дачу и нарежьте у себя в огороде клубничные усы. Не беда, если их листочки повяли от заморозков, они очень быстро оживут в тепле.
Наталья Егоркина советует перед посадкой усов в цветочные горшки слегка взбодрить и разбудить растения, для этого в воде нужно развести янтарную кислоту, она продаётся в садовых магазинах и аптеках. Раствор готовят так: 2 г кислоты на 1 литр воды. Потом нужно опустить воздушные корни в раствор, только будьте осторожны: важно не погружать в него сердцевину усов.
Через неделю усы дадут молодые корешки, и тогда их можно будет сажать в землю. Если хотите ускорить развитие корневой системы, припудрите корешки специальной подкормкой для клубники, а потом уже засыпайте грунтом. Не забудьте обильно полить саженцы и обязательно обработайте их от вредителей и болезней. Наши эксперты обещают, что если вы займетесь своим огородом прямо сейчас, то к Новому году сможете снять первый урожай и удивить родных и близких ароматным десертом.