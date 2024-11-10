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В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным диспетчеров, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.