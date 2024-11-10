У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр находился в 34 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма), где проживают 53 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Кубы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 34 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма), где проживают 53 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.