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У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,0

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Кубы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Олбани: +8° 5 м/с 42% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Reuters

Эпицентр находился в 34 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма), где проживают 53 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.