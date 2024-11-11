Вильфанд: каждое пятилетие становится теплее, чем предшествующее

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже, документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. При прошлом президентском сроке Трампа США вышли из Парижского соглашения по климату. При президенте Джо Байдене Вашингтон возобновил членство в соглашении.