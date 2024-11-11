Вильфанд: каждое пятилетие становится теплее, чем предшествующее

«Если усреднять температуру за пять лет, то каждое следующее пятилетие она будет выше, чем в предшествующем, это совершенно однозначная линия, которую сделали ведущие климатологи мира, это транслирует и Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Каждое десятилетие — безусловно [идет повышение температуры], но даже каждое пятилетие становится теплее, чем предшествующее, а внутри пятилетия могут быть колебания температуры выше или ниже», — сообщил Вильфанд.
Он подчеркнул, что по расчетам ВМО, средняя температура нынешнего года станет выше показателя доиндустриального периода на 1,5 градуса. «Это будет уникально, раньше мы просто подряд 12 месяцев усредняли и уже было превышение, а сейчас оно идет уже 15-й месяц подряд», отметил Вильфанд.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже, документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. При прошлом президентском сроке Трампа США вышли из Парижского соглашения по климату. При президенте Джо Байдене Вашингтон возобновил членство в соглашении.