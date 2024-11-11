В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

«12 ноября 2024 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, заторов на перевалах, нарушениями автомобильного сообщения», — проинформировали в центре.
По данным Колымского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ночью 12 ноября в Магадане прогнозируется ветер до 15−20 м/с с метелью, в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов — до 17−22 м/с, на востоке Ольского муниципального округа — до 27−32 м/с.