В Колумбии объявили режим бедствия из-за наводнений

«Президент Густаво Петро объявил режим бедствия на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными дождями», — говорится на странице администрации в X (ранее Twitter).
По оценкам властей, сезон дождей продлится до конца декабря. Основные усилия по борьбе с последствиями разгула стихии будут сконцентрированы на столице Боготе и департаментах Гуахира и Чоко.
Как сообщает газета El Tiempo, от наводнений к настоящему моменту пострадали более 46 тыс. семей. В некоторых районах дожди привели к выходу рек из берегов. О жертвах пока не сообщается.