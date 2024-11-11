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В Колумбии объявили режим бедствия из-за наводнений

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро объявил режим бедствия на всей территории страны из-за наводнений, вызванных дождями. Об этом сообщила администрация главы государства.

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Источник: Газета.Ру

«Президент Густаво Петро объявил режим бедствия на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными дождями», — говорится на странице администрации в X (ранее Twitter).

По оценкам властей, сезон дождей продлится до конца декабря. Основные усилия по борьбе с последствиями разгула стихии будут сконцентрированы на столице Боготе и департаментах Гуахира и Чоко.

Как сообщает газета El Tiempo, от наводнений к настоящему моменту пострадали более 46 тыс. семей. В некоторых районах дожди привели к выходу рек из берегов. О жертвах пока не сообщается.