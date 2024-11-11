Президент Кубы Бермудес: землетрясения привели к оползням, повреждены дома и ЛЭП

Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям линий электропередач и жилых домов. Населению провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма советуют оставаться на открытых местах. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
«Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал глава государства в соцсети Х.
Компания Havana Electric Company начала работу по восстановлению электроснабжения во всех сетях столицы страны. В провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма повреждены трансформаторы и кабели.
По данным сейсмологов, в воскресенье, 10 ноября, у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 6 и 6,7. Все произошло на границе тектонических плит. в сейсмически активной зоне.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой семь. Отмечалось, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки с силой до шести баллов.