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Президент Кубы Бермудес: землетрясения привели к оползням, повреждены дома и ЛЭП

В провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма повреждены трансформаторы и кабели.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям линий электропередач и жилых домов. Населению провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма советуют оставаться на открытых местах. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал глава государства в соцсети Х.

Компания Havana Electric Company начала работу по восстановлению электроснабжения во всех сетях столицы страны. В провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма повреждены трансформаторы и кабели.

По данным сейсмологов, в воскресенье, 10 ноября, у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 6 и 6,7. Все произошло на границе тектонических плит. в сейсмически активной зоне.

Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой семь. Отмечалось, что жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки с силой до шести баллов.