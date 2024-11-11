Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: процесс потепления в России обгоняет мировые темпы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что долгосрочное повышение средней температуры в РФ проходит быстрее, чем в среднем на Земле. Эксперт спрогнозировал, что 2024 год будет самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Оксана Иванова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«В России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Представитель Гидрометцентра объяснил, что в тропических регионах повышение средней температуры происходит медленными темпами, которые не всегда заметны. В умеренных широтах Евразии процесс глобального потепления происходит в 2,5 раза быстрее. Россия как раз располагается в таком климатическом полюсе, где среднегодовая температура растет с высокой скоростью. Эксперт добавил, что в северных регионах процесс потепления обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.

По данным метеорологических наблюдений за 10 месяцев текущего года, синоптики делают прогноз о том, что 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Ранее рекорд принадлежал 2023 году.

По словам Вильфанда, на температурные показатели повлияло природное явление Эль-Ниньо, во время которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3. Феномен воздействует на климат в разных частях Земли.

В 2024 году явление действовало по май включительно.

«Начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая», — объяснил Вильфанд РИА Новости.