Вильфанд: процесс потепления в России обгоняет мировые темпы

Представитель Гидрометцентра объяснил, что в тропических регионах повышение средней температуры происходит медленными темпами, которые не всегда заметны. В умеренных широтах Евразии процесс глобального потепления происходит в 2,5 раза быстрее. Россия как раз располагается в таком климатическом полюсе, где среднегодовая температура растет с высокой скоростью. Эксперт добавил, что в северных регионах процесс потепления обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.