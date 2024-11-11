Народные приметы на 12 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

12 ноября в народном календаре — Синичкин день. Православные верующие в этот день вспоминают мучеников Зиновия и Зиновию, брата и сестру, живших в Малой Азии в III веке нашей эры. В старину многие называли синиц зиньками, и из-за созвучия день оказался посвящен и маленьким птичкам.
Приметы погоды 12 ноября
Люди верили, что если синичка прилетит во двор, то дом будет ждать достаток и счастье — поэтому в этот день традиционно мастерили кормушки для птиц. Вот какие еще приметы есть на 12 ноября — почти все они связаны с птицами:
- прилетело много синичек — скоро похолодает;
- птицы поют спозаранку — к холодам;
- синицы клюют древесную кору — скоро пойдет дождь;
- выпал снег в виде мелкой крупы — скоро ударят морозы;
- синица пищит — ночью будут заморозки;
- синица свистит — дни будут ясными;
- на небе черные тучи — к очень плохой погоде.
Что можно делать 12 ноября
Еще в этот день отмечали праздник охотников и рыбаков, особенно на севере. В этот день и те, и другие собирались на промысел: им устраивали пышные проводы. Вот чем еще стоит заняться 12 ноября:
- повесить кормушки для птиц: если к ним прилетит синица, дом ждут счастье и богатство
- заняться охотой или рыбалкой: если именно в этот день удастся подстрелить зайца или поймать рыбу, дальше охота весь год будет успешной
- незамужним девушкам советовали есть зайчатину: это сулило удачу в личной жизни
- планировать дела на будущее: это обязательно принесет успех
Что запрещено делать 12 ноября
В Синичкин день, конечно же, нельзя обижать синиц и всех других птиц: судьба отвернется от человека, который решил причинить птичкам вред и тем более на них поохотиться. Однако, есть на этот день и другие запреты — вот они:
- не стоит выбрасывать еду — лучше отдать ее бездомным, кошкам, собакам или птицам, иначе семью ждет бедность
- нельзя разводиться и разрывать отношения — судьба за такое накажет
- одиноким девушкам нельзя в этот день есть свинину и говядину — иначе можно растерять всю красоту
- нельзя брать и давать деньги в долг: это приведет к ссоре с тем, с кем вы заключите договор.
- если в лесу встретили нарядных охотников, подходить к ним нельзя — считалось, что это не люди, а злые духи