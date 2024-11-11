Грибники рассказали о богатых урожаях в Подмосковье. Собирают ведрами

Ранее РБК Life собрал самые грибные места в Московской области. Рекомендуется обратить внимание на хвойные и смешанные леса, опушки и лесные тропинки. Придется проехать минимум 50 км от Москвы — ближе, скорее всего, все уже собрано. Самые популярные направления среди грибников — Рузский городской округ, а также городские округа Коломна и Ступино. Но этим «грибная зона» не ограничивается: можно попытать удачу и собрать хороший урожай в других районах региона.