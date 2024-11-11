Грибники рассказали о богатых урожаях в Подмосковье. Собирают ведрами

Грибники сообщают о необычайно богатом урожае в Подмосковье в середине ноября. Результатами «тихой охоты» они делятся в тематическом сообществе «ВКонтакте».
Грибы находят по всему Подмосковью: в Тарусе, Обнинске, Кашире, Орехово-Зуевском, Шатурском, Солнечногорском, Чеховском, Подольском районах, а также в Зеленограде, Сергиевом Посаде, под Волоколамском, в Раменском районе.
Наиболее часто грибники находят рядовку фиолетовую. Эти красивые и необычные грибы собирают целыми корзинами. При сборе важно не спутать их с паутинником козлиным.
Поверхность шляпки фиолетовой рядовки обычно чешуйчатая, размер — от 4 до 15 см в диаметре. Ножка расположена по центру и может достигать 10 см в высоту, практически совпадая по цвету с верхней частью гриба. Плодовое тело, «гименофор», пластичное, с частыми и тонкими пластинками и ровным краем.
Опасный двойник фиолетовой рядовки — паутинник козлиный — отличается выпуклой полушаровидной шляпкой диаметром до 6−12 см, короткой толстой ножкой с утолщением у земли и сизо-фиолетовым оттенком шляпки. Пик его плодоношения приходится на конец лета, но встретить его у хвойных деревьев можно до начала октября.
Ранее РБК Life собрал самые грибные места в Московской области. Рекомендуется обратить внимание на хвойные и смешанные леса, опушки и лесные тропинки. Придется проехать минимум 50 км от Москвы — ближе, скорее всего, все уже собрано. Самые популярные направления среди грибников — Рузский городской округ, а также городские округа Коломна и Ступино. Но этим «грибная зона» не ограничивается: можно попытать удачу и собрать хороший урожай в других районах региона.
При сборе поздних грибов важно избегать «переростков». В таких грибах накапливаются продукты распада белковых и жировых веществ, которые могут вызвать расстройство нервной системы, пищеварения и не только. Так что собирать можно лишь молодые и свежие грибы. Они должны быть твердыми, гладкими, без неприятного запаха и слизи на поверхности.