Народные приметы на 13 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

13 ноября в народном календаре — Никодимов день. Православные верующие в этот день вспоминают святых Спиридона и Никодима — их считали хранителями дома от пожаров. Все остальные же отмечают праздник рыболовов, а мужчины традиционно идут на рыбалку.
Приметы погоды 13 ноября
В этот день наши предки смотрели на звезды. Считалось, что если ночью видно много ярких звезд на небе, вся зима будет хорошей, без слякоти и сильных морозов. Кроме того, обращали внимание и на такие приметы:
- днем дует ветер — скоро похолодает;
- на улице туман — через неделю потеплеет;
- снегири поют — к скорой зиме;
- воробьи громко чирикают — к хорошей погоде;
- медведь устроил берлогу на возвышенности — по весне стоит ждать половодья;
- сколько птиц удастся сегодня увидеть на небе, столько хороших новостей вас ждет.
Что можно делать 13 ноября
Крестьяне в этот день традиционно переводили кур в зимние жилища и выбирали птиц на убой — тех, кто не переживет зиму. Поэтому 13 ноября традиционно готовили блюда из курицы: пироги-курники, куриные котлеты, запеченную или фаршированную курицу. Вот чем еще можно заняться в этот день:
- поймать рыбу, испечь из нее пирог и накормить всю семью: тогда все в доме будут здоровыми;
- заключить помолвку или пожениться: считалось, что союз, заключенный в Никодимов день, будет долгим и крепким;
- заняться уборкой: станет чище дома и на душе, и домашние отношения улучшатся;
- мужчинам советовали есть зайчатину — так они станут привлекательнее для женщин.
Что запрещено делать 13 ноября
Рыбакам в этот день было запрещено ругаться — считалось, что так можно спугнуть добычу сразу на всю зиму. Вот что ее нельзя делать на Никодимов день:
- плохо спать — если 13 ноября не выспаться, жизнь будет недолгой;
- терять пуговицы — сглазят;
- поднимать чужую пуговицу земли — тогда перейдет сглаз с потерявшего;
- тратить на себя деньги, которые нашли на улице: лучше их раздать нуждающимся;
- заговаривать с незнакомцами: ничего хорошего из этого не выйдет.