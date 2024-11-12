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Народные приметы на 13 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

13 ноября нельзя ссориться на рыбалке и терять пуговицы, а лучше испечь курник. Другие приметы и обычаи читайте в нашем материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Агентство «Москва»

13 ноября в народном календаре — Никодимов день. Православные верующие в этот день вспоминают святых Спиридона и Никодима — их считали хранителями дома от пожаров. Все остальные же отмечают праздник рыболовов, а мужчины традиционно идут на рыбалку.

Приметы погоды 13 ноября

В этот день наши предки смотрели на звезды. Считалось, что если ночью видно много ярких звезд на небе, вся зима будет хорошей, без слякоти и сильных морозов. Кроме того, обращали внимание и на такие приметы:

  • днем дует ветер — скоро похолодает;
  • на улице туман — через неделю потеплеет;
  • снегири поют — к скорой зиме;
  • воробьи громко чирикают — к хорошей погоде;
  • медведь устроил берлогу на возвышенности — по весне стоит ждать половодья;
  • сколько птиц удастся сегодня увидеть на небе, столько хороших новостей вас ждет.

Что можно делать 13 ноября

Крестьяне в этот день традиционно переводили кур в зимние жилища и выбирали птиц на убой — тех, кто не переживет зиму. Поэтому 13 ноября традиционно готовили блюда из курицы: пироги-курники, куриные котлеты, запеченную или фаршированную курицу. Вот чем еще можно заняться в этот день:

  • поймать рыбу, испечь из нее пирог и накормить всю семью: тогда все в доме будут здоровыми;
  • заключить помолвку или пожениться: считалось, что союз, заключенный в Никодимов день, будет долгим и крепким;
  • заняться уборкой: станет чище дома и на душе, и домашние отношения улучшатся;
  • мужчинам советовали есть зайчатину — так они станут привлекательнее для женщин.

Что запрещено делать 13 ноября

Рыбакам в этот день было запрещено ругаться — считалось, что так можно спугнуть добычу сразу на всю зиму. Вот что ее нельзя делать на Никодимов день:

  • плохо спать — если 13 ноября не выспаться, жизнь будет недолгой;
  • терять пуговицы — сглазят;
  • поднимать чужую пуговицу земли — тогда перейдет сглаз с потерявшего;
  • тратить на себя деньги, которые нашли на улице: лучше их раздать нуждающимся;
  • заговаривать с незнакомцами: ничего хорошего из этого не выйдет.