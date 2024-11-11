Урожайные, стойкие. 5 лучших сортов огурцов на 2025 год

«Кураж»
Сорт порадует вас первыми плодами уже через 40−43 дня после посева. Зеленцы вырастают до 100−120 граммов и достигают длины 11−14 см. С одного квадратного метра вы сможете собрать до 16−18 кг вкусных огурчиков.
«Кураж» — партенокарпический гибрид, что означает, что ему не требуется опыление. Растения мощные, с женским типом цветения и обильным образованием завязей.
Плоды имеют цилиндрическую форму, слабо выраженные ребра и белое опушение. Огурцы подходят как для салатов, так и для консервирования.
«Муравей»
Начнет плодоносить чуть раньше «Куража» — на 37−38 день. Зеленцы у «Муравья» чуть меньше, их вес составляет 100−110 граммов, а длина — 8−11 см. Урожайность немного ниже — 10−12 кг с квадратного метра.
Также партенокарпический гибрид, но с более умеренным ростом. Цветет женскими цветками, образуя в узлах по три плода. Зеленцы овальной формы, слаборебристые, с крупными бугорками и белым опушением.
Вкус хороший, подходит как для салатов, так и для консервирования. Муравей обладает устойчивостью к ряду заболеваний, включая огуречную мозаику, кладоспориоз, мучнистую и ложную мучнистую росу.
«Луховицкий»
Через месяц после появления всходов этот гибрид порадует вас первыми огурчиками. Зеленцы среднего размера, весом около 100 граммов. С каждого квадратного метра можно собрать до 10 кг урожая.
Растение не нуждается в опылении, а значит, плодоносит даже в закрытом грунте. В каждом узле образуется до трех зеленцов. Они имеют овальную форму, покрыты мелкими бугорками и коричневым пушком. На вкус очень приятные, подходят для салатов, консервации и засолки.
Этот сорт стойко переносит кладоспориоз и мучнистую росу, а также слабо восприимчив к ложной мучнистой росе.
«Апрельский»
Первые огурчики созреют примерно через полтора месяца после посадки. Зеленцы довольно крупные, весом до 200 граммов. С квадратного метра можно собрать до 24 кг урожая.
Растение является партенокарпическим, но для лучшего плодоношения в первый месяц цветения ему необходимо опыление. Главная плеть имеет среднюю длину. Зеленцы цилиндрической формы, длиной до 20 см, с редкими бугорками и слабым белым пушком. На вкус хорошие, лучше всего подходят для приготовления салатов.
Этот гибрид рекомендован для выращивания в большинстве регионов России, включая северные и центральные.
«Генеральский»
Отличается ранним созреванием — всего 40 дней с момента всходов. Кусты компактные, с ограниченным ростом и мощным ветвлением. Женское цветение преобладает, в каждом узле завязывается по три-четыре плода, а иногда и больше.
Огурцы небольшие, веретеновидной формы, покрыты крупными бугорками и белым пушком. Мякоть плотная, с отличным вкусом, идеально подходящая для приготовления салатов.
Гибрид «Генеральский» приносит обильный урожай — до 13,6 кг с квадратного метра. Его можно выращивать во всех регионах России, благодаря его устойчивости к различным условиям.