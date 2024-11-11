Урожайные, стойкие. 5 лучших сортов огурцов на 2025 год

Растение не нуждается в опылении, а значит, плодоносит даже в закрытом грунте. В каждом узле образуется до трех зеленцов. Они имеют овальную форму, покрыты мелкими бугорками и коричневым пушком. На вкус очень приятные, подходят для салатов, консервации и засолки.