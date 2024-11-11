Колготки и пакеты. Гуманные способы защиты деревьев от зайцев зимой

Дачники также часто используют еловые и сосновые ветки для того, чтобы отпугнуть зайцев. Для этого надо обвязать ими стволы, располагая иголки вниз. Способ дешевый, затрат не требует, деревья не повредит. Но огородники часто жалуются, что порой тяжело найти ветки в нужном количестве. Но если вам удастся — это только плюс.