Колготки и пакеты. Гуманные способы защиты деревьев от зайцев зимой

Когда наступают холода, саду угрожают не только морозы, но и голодные зайцы. Бороться с вредителями можно быстро и просто. И вот самые популярные способы, о которых дачники пишут в Интернете.
Оградите участок
Зайцу до дерева надо еще добраться, поэтому важно перед ним установить барьер. И речь идет о заборе, который «ушастый» не сможет перепрыгнуть. Оптимальная высота — не менее 1,5−2 м. Это будет надежно.
Сетка
Если на забор не хватает средств, то используйте сетку. Она может быть специальной, строительной, для ограждения или даже для фасовки овощей. Главное — чтобы ячейки были мелкими.
Жесткую сетку устанавливают вокруг ствола на расстоянии, края скрепляют стяжками или шнуром. Мягкую сетку просто обвязывают вокруг ствола.
Колючие ветки
Дачники также часто используют еловые и сосновые ветки для того, чтобы отпугнуть зайцев. Для этого надо обвязать ими стволы, располагая иголки вниз. Способ дешевый, затрат не требует, деревья не повредит. Но огородники часто жалуются, что порой тяжело найти ветки в нужном количестве. Но если вам удастся — это только плюс.
Бумага
Еще один способ — обмотать стволы деревьев бумагой в несколько слоев. Когда заяц попытается добраться до ствола, бумага начнет шуршать, и незнакомый звук отпугнет его.
И даже колготки
До самых скелетных веток стволы можно обмотать старыми капроновыми колготками. Эффект будет лучше, если замочить колготки перед этим в керосине или солярке. Резкий запах будет отпугивать животных, и они не подойдут близко.
Пакеты и колокольчики
Нельзя забывать, что зайцы — трусливые животные. Они убегают при появлении любого шума. Поэтому дачники часто развешивают на деревьях полиэтиленовые пакеты, которые активно шуршат от ветра.
Используют также колокольчики и мишуру. А если все эти атрибуты развесить одновременно по разным деревьям, то «ушастые» точно не соберутся на вашу шумную вечеринку.