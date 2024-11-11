График ухода по месяцам. Дайте это орхидеям осенью и зимой — зацветут

Уход за орхидеями не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Главное — понимать жизненный цикл этих экзотических растений и их потребности в разное время года. Ведение календаря ухода поможет не забыть о важных процедурах, уверена садовод Любовь Ледвянкина.
Осень — время подготовки орхидей к зиме. Но это не значит, что они перестают цвести или выпускать цветоносы. Более того, осень — идеальное время для пересадки.
Ноябрь
В ноябре многие орхидеи впадают в состояние покоя. Им требуется меньше полива и подкормок. Но есть виды, которые не имеют периода покоя (например, фаленопсис). За ними нужно ухаживать как обычно. Частота полива зависит от температуры: чем она выше, тем больше влаги нужно растениям.
С началом отопительного сезона орхидеи нуждаются в дополнительном увлажнении воздуха. Регулярно опрыскивайте их, чтобы они не страдали от сухости.
Декабрь
Несмотря на холодное время, некоторые виды орхидей радуют цветением именно в декабре. Чтобы их цветы были крупными и здоровыми, орхидеям нужно много света. Обычно требуется 12-часовой световой день, поэтому в декабре понадобится дополнительная подсветка.
В декабре удобрения сводятся к минимуму, лучше вообще ничего не давать, если растение не болеет, полив становится нечастым. Зато опрыскивания орхидеи ждут с нетерпением — их проводят до трех раз в день. Для повышения влажности горшки можно поставить на влажную гальку, но корни не должны касаться воды, иначе они могут загнить.
Январь
Главное правило ухода за орхидеями в январе — полив и подкормки не чаще одного раза. Орхидеи с ярко выраженным периодом покоя (например, некоторые дендробиумы) вообще не поливают.
Опрыскивания проводят чаще при высокой температуре, лучше во второй половине дня. Следите, чтобы вода не попадала в пазухи листьев.
В отапливаемых помещениях с плохой вентиляцией орхидеи могут заболеть. Поэтому важно обеспечить приток свежего воздуха.
Ночная температура для теплолюбивых орхидей должна быть не ниже +18 градусов, а для холодостойких — не ниже +8 градусов.
Февраль
Февраль — пора пробуждения многих орхидей. Хотя уход за ними в этом месяце во многом похож на январский, увеличение светового дня пробуждает некоторые орхидеи от «зимней спячки», и у них начинается новый вегетативный период.
С конца февраля следует постепенно увеличивать полив и подкормку. В солнечные дни помещение с орхидеями нужно проветривать. Это не только создает благоприятные условия для роста, но и предотвращает грибковые и бактериальные заболевания.
Февраль также подходит для пересадки орхидей. Растениям, которым стало тесно в прежних горшках, нужно предоставить более просторное жилье. Некоторые орхидеи требуют замены субстрата.
Удобрения
Если орхидея цветет долго, и цветоносы появляются один за другим, то можно подкормить растение во время цветения, но удобрение должно быть без азота.
А если вы обнаружили загнивание корней или листьев, нужно обрезать все поврежденные места и обработать срезы крепким раствором марганцовки или зеленки. Когда срезы подсохнут — дважды с интервалом в семь дней опрыскайте растение фунгицидом.