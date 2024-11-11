График ухода по месяцам. Дайте это орхидеям осенью и зимой — зацветут

В декабре удобрения сводятся к минимуму, лучше вообще ничего не давать, если растение не болеет, полив становится нечастым. Зато опрыскивания орхидеи ждут с нетерпением — их проводят до трех раз в день. Для повышения влажности горшки можно поставить на влажную гальку, но корни не должны касаться воды, иначе они могут загнить.