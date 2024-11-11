В Поволжье ожидаются гололед и перепады температуры

В Пермском крае, напротив, на предстоящей неделе ожидается потепление. Средняя температура воздуха на большей части края будет выше нормы на 1,5−2,5 градуса, а на севере — на 3 градуса. «Осадки по территории края распределятся неравномерно. Северо-восточные районы, где за первую декаду уже выпало 100−120% от месячной нормы, продолжит засыпать снегом, на остальной территории количество осадков будет около нормы или немного меньше нее. В Перми высота снежного покрова к концу недели несколько увеличится, а на юге и юго-западе края останется минимальной (до 5 см), либо снега вообще не будет», — рассказали в пермском Центре геоинформационных систем.