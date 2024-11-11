В Поволжье ожидаются гололед и перепады температуры

По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале этой недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт, и температуры понизятся до отрицательных значений. Местами ожидается небольшой мокрый снег. Похолодает также и в Ульяновской области. По информации регионального гидрометцентра, в ночь на вторник столбик термометра может опуститься до 5 градусов мороза. Согласно прогнозам, 12 ноября днем ожидается повышение температуры до плюс 3 градусов. В ночь на среду похолодает до минус 5 градусов, а днем 13 ноября потеплеет до плюс 3.
Первый снег, выпавший в Самарской области на прошлой неделе, в выходные растаял. Новая неделя в регионе началась с ясной и солнечной погоды, при этом температура воздуха опустилась до плюс 1 градуса, а ночью ожидается минус 1. Снежный покров, который установился на прошлой неделе, сошел и в соседней Оренбургской области, а также в Нижнем Новгороде, где в понедельник днем столбики термометров поднялись до плюс 3 градусов.
В Пермском крае, напротив, на предстоящей неделе ожидается потепление. Средняя температура воздуха на большей части края будет выше нормы на 1,5−2,5 градуса, а на севере — на 3 градуса. «Осадки по территории края распределятся неравномерно. Северо-восточные районы, где за первую декаду уже выпало 100−120% от месячной нормы, продолжит засыпать снегом, на остальной территории количество осадков будет около нормы или немного меньше нее. В Перми высота снежного покрова к концу недели несколько увеличится, а на юге и юго-западе края останется минимальной (до 5 см), либо снега вообще не будет», — рассказали в пермском Центре геоинформационных систем.
По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Кирове пройдет небольшой мокрый снег, в среду осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от минус 2 до 0 градусов. В четверг днем возможен небольшой мокрый снег.
Гололедица на дорогах
Кроме того, на отдельных участках дорог Кировской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, а также Пермского края, Татарстана и Башкирии возможно образование гололедицы, туман и ухудшение видимости.
Так, в Орске два большегруза не смогли подняться в горку из-за скользкой дороги, образовался затор. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли спецтехнику для обработки асфальта, регулировали движение на опасном участке, что позволило устранить дорожный затор в короткие сроки. В Оренбурге, по данным пресс-службы администрации, коммунальные службы продолжают ликвидировать наледь на улицах города, подметать перекрестки и заездные карманы как днем, так и ночью.
На автодорогах Башкирии местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1 000 м, снежный накат, гололедица. По данным синоптиков, в начале недели в республике похолодает ночью до минус 4−9 градусов, при прояснениях — до минус 14, днем — до минус 1−6 градусов.
В ближайшее дни, по прогнозам синоптиков, в Саратове ожидаются температурные качели и выпадение снега. Исполняющий полномочия главы города Павел Сурков поручил районным администрациям и учреждениям по благоустройству подготовиться, чтобы оперативно выйти на уборку улиц. По информации ГУ МЧС по региону, 12 ноября в Саратовской области температура ночью опустится до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Утром местами прогнозируется туман.