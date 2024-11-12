«Вот и дожили». Петербург пережил первые заморозки

Так, по итогам понедельника средняя суточная температура воздуха составила −0,8 градуса. Перед этим столбики термометров в городе держались в положительных значениях.
«Вот и дожили. Последний раз отрицательная среднесуточная температура в Санкт-Петербурге была отмечена 20 апреля этого года», — написал синоптик в своем канале.
Сегодня и в ближайшие несколько дней горожан снова порадует тепло — воздух прогреется до +5 градусов. Осадки в виде дождя настигнут лишь в четверг. До выходных дней существенных изменений в погоде не предполагается.
Ранее «Фонтанка» писала, что во вторник в Петербурге наблюдали почти морозное утро. При этом в течение недели столбики термометров подпрыгнут до 8 градусов тепла.