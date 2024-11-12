Гузмания: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Гузмания — эпифит семейства бромелиевых, имеет розетку из длинных плотных листьев и ярко окрашенное соцветие красного, оранжевого или розового оттенка. Эту растительную культуру довольно сложно заставить цвести, но если вы приобретете уже цветущее растение, то дальнейший уход за ним достаточно прост. В этой статье мы расскажем интересные факты о гузмании и нюансы ухода. А также рассмотрим популярные виды и сорта этого растения.
Что важно знать о домашнем растении гузмания
Растение непривычно для нашего взгляда, но оно может очень хорошо существовать в условиях квартир. Прежде чем разобраться в уходе за гузманией, полезно будет рассмотреть основные факты об этом растении.
|Ареал обитания в природе
|Джунгли и горные склоны Центральной Америки и Бразилии. В основном гузмании растут на деревьях среди орхидей
|Название
|Название дано в честь испанского исследователя флоры и фауны Анастасио Гусмана, который описал род гузмании в 1802 году. Часто встречается еще один вариант написания — гусмания
|Размер
|Высота и длина листьев у разных сортов колеблется от 30 до 70 см
|Цветение
|Может продолжаться несколько месяцев, до полугода. После цветения материнская розетка отмирает и заменяется отрастающими у ее основания боковыми побегами
|Предпочтения гузмании
|Повышенная влажность воздуха, яркий рассеянный свет, небольшой горшок
|Негативные факторы для растения
|Сильная пересушка грунта, прямые солнечные лучи, перекармливание удобрениями
|Кому подходит
|Гузмания хорошо подходит в качестве растения-букета, а также для оформления общественных пространств как временный декор
|Частые вредители
|Щитовка и мучнистый червец
«Гузмания из южной Америки, и это уникальное растения из семейства бромелиевых. Названа культура в честь Анастасио Гусмана, а в переводе с английского языка означает “Алая Звезда” (Scarlet Star. — Прим. ред.). В народе ее называют материнским сердцем из-за красного соцветия», — комментирует Анта Голубева, создатель тропического пространства PRO.Änta’s и шоурума растений в Санкт-Петербурге, автор подкаста «Зеленого времени суток».
Виды и сорта цветка гузмания с фото
В природе род включает в себя более 200 видов. Рассмотрим ниже самые популярные виды для комнатного выращивания.
Гузмания кроваво-красная (Guzmania sanguinea) — имеет листья длиной до 30 см, в период цветения внутренние листья и иногда вся розетка становятся ярко-красными. Вид не имеет цветоноса, а соцветие погружено в розетку.
Гузмания мозаичная (Guzmania musaica) — крупное растение с листьями, имеющими поперечные полосы. Длина листьев достигает 70 см. Цветонос прямой, с красным прицветником.
Гузмания язычковая (Guzmania lingulata) — самый распространенный вид в продаже в нашей стране. Листья достигают в длину 45 см, верхние листья на цветоносе имеют красную или оранжевую окраску.
Далее рассмотрим несколько популярных сортов гузмании язычковой:
Cardinalis — сорт имеет многоцветковые пурпурные или красные соцветия.
Concolor — растение с желто-оранжевыми прицветниками.
Minor — миниатюрный сорт гузмании, достигающий в высоту около 20 см.
Гузмания одноколосая (Guzmania monostachia) — названа так из-за того, что ее соцветие имеет форму колоса с несколькими рядами. Листья, образующие розетки, имеют желтоватый оттенок.
Гузмания цана (Guzmania zahnii) — крупная культура, листья достигают около 70 см в длину.
Уход за гузманией в домашних условиях
В дикой природе гузмании растут на деревьях, собирая воду и органические вещества в розетку из листьев. Эта особенность накладывает определенные требования к уходу, которые мы рассмотрим ниже.
Грунт и горшок
Так как это тропическое растение считается эпифитом, то ему нужен очень легкий дренированный субстрат, например смесь сосновой коры со мхом или триферном. А также можно воспользоваться готовым субстратом для бромелиевых. Горшок должен быть строго по размеру корневой системы.
Не рекомендуем выбирать горшок на вырост.
Температура и освещение
Для перехода к цветению может понадобиться высокая (выше +25 °C) температура, но надолго оставлять такую температуру нельзя. Уже цветущим растениям достаточно умеренной температуры (не ниже +15 °C). А также это тропическое растение не любит холодных сквозняков.
Гузмания нуждается в ярком освещении вдали от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях. В зимний период советуем переставить растительную культуру на южный подоконник.
«Чаще всего в магазинах встречается гузмания язычковая. Именно у этой гузмании самые мягкие и тонкие пластичные листья, поэтому она боится пересушивания и из-за этого она может скручивать листья в трубочку. Растительная культура хорошо развивается дома, но в помещении может не цвести из-за нехватки солнца. Для того чтобы гузмания радовала ярким цветением, ей нужна дополнительная подсветка», — комментирует Анта Голубева.
Режим полива
Так как это эпифитное растение со слабой корневой системой, оно не терпит переувлажненного почвенного субстрата и нуждается в хорошем дренаже. Почву следует поливать только по мере высыхания, но не пересушивать слишком сильно.
Часто встречаются рекомендации поливать гузманию в розетку, однако будьте осторожны с этим способом. В этом случае рекомендуем следить за температурой в помещении, регулярно менять воду в розетке на свежую и использовать только теплую мягкую воду.
Влажность воздуха
Гузмании предпочитают повышенную влажность воздуха, но и при обычной комнатной влажности будут чувствовать себя хорошо. А также регулярное опрыскивание листьев мягкой фильтрованной водой благоприятно скажется на состоянии гузмании.
Подкормка и удобрения
При желании можно добавлять в воду для полива удобрение для бромелиевых в весенне-летний период.
«В прабабушкины времена рекомендовали для цветения гузмании класть в горшок гнилые яблоки, которые выделяют газ этилен. Именно это вещество как гормон влияет на цветение у растений. В советской литературе вы такое тоже можете прочитать», — комментирует Анта Голубева.
Пересадка
Эта процедура нужна редко или вовсе не нужна. Также настоятельно не рекомендуем пересаживать гузманию в период цветения.
Подросшие боковые побеги можно отделить от материнского растения в отдельные горшки только в рыхлый дренированный субстрат. Не разбирайте хрупкие корни гузмании, они очень чувствительны к манипуляциям с ними.
Обрезка
Для этого декоративного растения допустима только санитарная обрезка, то есть удаление поврежденных листьев и отцветших цветоносов.
Размножение комнатного цветка гузмания
Самый распространенный способ размножения гузмании — это отделение боковых побегов. Однако можно вырастить это декоративное растение из семян. Ниже рассмотрим оба способа.
Отростками (детками)
Когда цветение переходит в завершающую фазу, материнская розетка начинает давать боковые побеги у основания растения. После того как отросток окреп и подрос, отделите его от основной розетки острым ножом, а срезы обработайте толченым активированным углем и фунгицидной пастой. Поместите отросток в горшок с рыхлым влажным почвенным субстратом и поставьте в теплое светлое место (желательно в тепличку или прозрачный контейнер) для повышения влажности воздуха. Не забывайте периодически открывать крышку теплички и проветривать.
Семенами
Если вам удастся найти в продаже посевной материал гузмании, то можете попробовать вырастить растения из него. Сперва замочите семена в слабом растворе фунгицида на некоторое время. После этого просушите семенные экземпляры и распределите по поверхности рыхлого субстрата. Накройте прозрачной крышкой или пленкой и поставьте в теплое и светлое место. Периодически опрыскивайте теплой фильтрованной водой. Примерно через две или три недели появятся всходы, которые спустя два месяца следует аккуратно пересадить в отдельные горшки.
Болезни гузмании
Если розетка и цветонос начали загнивать, а на листьях появились коричневые влажные пятна, то, скорее всего, вы переусердствовали с поливом или переохладили растение. А если болезнь еще не распространилась слишком сильно, аккуратно обрежьте загнившие участки и листья до здоровой ткани, обработайте срезы толченым активированным углем и пересадите в свежий почвенный субстрат.
В первые три или четыре полива обязательно добавляйте фунгицид.
Вредители гузмании
Чаще всего декоративную культуру могут поражать щитовки и мучнистый червец. Для лечения сперва вручную удалите всех видимых особей с поверхности листьев. Затем обработайте трижды разными инсектицидами с промежутком в неделю. Обязательно используйте как системные (в полив), так и контактные (опрыскивание) препараты от насекомых.
Паутинный клещ нападает на гузманию крайне редко, однако если это произошло, то обработайте растение минимум двумя разными акарицидами с интервалом в 5—6 дней. Важно тщательно опрыскать листья гузмании с обеих сторон.
Основные проблемы при выращивании гузмании
Гузмания — это достаточно выносливое и неприхотливое растение, однако изредка могут возникать различные негативные моменты. Далее в списке приведены основные проблемы и рекомендации по их устранению:
1. Проблема: бледно-коричневые пятна на листьях. Причина: солнечный ожог. Решение: переставьте гузманию в менее солнечное место.
2. Проблема: коричневые кончики листьев. Причина: сухой воздух или сильная пересушка грунта. Решение: увеличьте влажность воздуха и нормализуйте режим полива.
3. Проблема: загнивание розетки. Причина: если растение еще не отцвело, это переувлажнение субстрата. Если розетка отцвела, то это естественный процесс. Решение: нормализуйте режим полива и в первые три или четыре полива обязательно добавляйте фунгицид.
4. Проблема: липкие капли, светло-коричневые наросты, тонкая паутинка и прокусы на листьях. Причина: насекомые-вредители. Решение: определите вид вредителя и проведите обработки, как описано выше в разделе про вредителей гузмании.
Памятка по уходу за гузманией в домашних условиях
Это необычное тропическое растение, которое отличается от других комнатных культур высокой декоративностью в период цветения. У гузмании есть очень интересный период жизни, когда после цветения материнская розетка отмирает, формируя перед этим несколько новых боковых побегов, которые в дальнейшем активно зацветут. Вот основные советы по уходу за этим растением:
1. Настоятельно не рекомендуем пересаживать взрослую гузманию в период цветения.
2. Подбирайте горшок для этой декоративной культуры строго по размеру корневой системы.
3. Гузмания любит повышенную влажность воздуха в помещении, поэтому по возможности увеличьте влажность вокруг растения или регулярно опрыскивайте его теплой фильтрованной водой.
4. Не пересушивайте и не переувлажняйте грунт, так как это губительно для растения.
5. Гузмания — светолюбивое растение, которое не выносит прямых солнечных лучей, так как они могут оставлять ожоги на листьях. Советуем всегда следить за освещением в помещении.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Анта Голубева, создатель тропического пространства PRO.Änta’s и шоурума растений в Санкт-Петербурге, автор подкаста «Зеленого времени суток»