Гузмания: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Если вам удастся найти в продаже посевной материал гузмании, то можете попробовать вырастить растения из него. Сперва замочите семена в слабом растворе фунгицида на некоторое время. После этого просушите семенные экземпляры и распределите по поверхности рыхлого субстрата. Накройте прозрачной крышкой или пленкой и поставьте в теплое и светлое место. Периодически опрыскивайте теплой фильтрованной водой. Примерно через две или три недели появятся всходы, которые спустя два месяца следует аккуратно пересадить в отдельные горшки.