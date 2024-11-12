Магнитные бури в ноябре 2024 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Устимкина рассказала, что обычно серьезных последствий у метеопатии не бывает. Однако пациентам с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями при наблюдении сложной адаптации к погодным условиям стоит быть аккуратными во избежание инфаркта и транзиторной ишемической атаки. В случае, если замечаете значительные изменения самочувствия во время магнитных бурь, стоит обратиться за консультацией к специалисту.