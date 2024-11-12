Магнитные бури в ноябре 2024 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Согласно предварительным прогнозам, в ноябре 2024 года ожидаются слабые магнитные бури. И хотя месяц считается относительно спокойным, есть вероятность нескольких неблагоприятных дней в начале, середине и конце месяца. В связи с этим разбираемся с экспертами, чем опасна повышенная геомагнитная активность и как уберечь себя от сопутствующих недомоганий.
Что такое магнитные бури и какими они бывают
Магнитные бури — это резкие изменения внешней части магнитного поля Земли, возникающие, когда Солнце испускает сильную волну солнечного ветра. Изменения обычно наблюдаются на период от нескольких часов до нескольких суток.
Считается, что магнитные бури могут негативно сказаться на космических и земных технологиях, а также на здоровье метеозависимых людей, в частности — на нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах.
При этом степень воздействия магнитной бури на связь, электричество и показатели здоровья определяются уровнем ее интенсивности. Для обозначения используются индексы Kp и G. Первый измеряет уровень геомагнитной активности, а второй — интенсивность геомагнитного шторма и его степень влияния на людей, электронику, связь и навигацию.
Рассмотрим, какими бывают магнитные бури.
- Магнитные бури уровня G1 (Kp 3−4) — незначительные. Происходят ~ 1700 раз за солнечный цикл. Не оказывают особого влияния на технологии и обычно не ощущаются людьми.
- Магнитные бури уровня G2 (Kp 5−6) — умеренные. Происходят ~ 660 раз за солнечный цикл. Способны вызвать перепады напряжения и повреждения трансформаторов. Влияют на возникновение северных сияний вдали от полюсов.
- Магнитные бури уровня G3 (Kp 7−8) — сильные. Происходят ~ 200 раз за солнечный цикл. Воздействуют на энергосистемы, способны нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Влияют на возникновение северных сияний у экватора.
- Магнитные бури уровня G4 (Kp 9) — тяжелые. Происходят ~ 100 раз за солнечный цикл. Значительно воздействуют на работу электрических приборов и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в районе Краснодарского края.
- Магнитные бури уровня G5 (Kp 10) — экстремально сильные. Происходят ~ 4 раза за солнечный цикл. Вызывают сильные проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в субтропиках.
Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на ноябрь 2024 года
По предварительным прогнозам, в ноябре 2024 года магнитные бури будут, однако их уровень интенсивности не превысит индекс G2. Это означает, что значительного воздействия на электронику, связь, навигацию и показатели здоровья людей не ожидается. Рассмотрим подробнее расписание магнитных бурь на ноябрь 2024 года.
C 6 по 7 ноября были зафиксированы магнитные бури после произошедшей вспышки на Солнце высшего балла. Однако несмотря на опасения экспертов, мощность магнитных бурь была ниже прогноза и не оказала существенного воздействия на Землю.
Позже, 9 ноября, специалисты Российской академии наук сообщили о слабой магнитной буре категории G1. Но значительное воздействие на электронику, связь, навигацию и показатели здоровья людей также не было зафиксировано.
В середине и конце месяца слабые магнитные бури могут возникнуть c 11 по 12 ноября, с 17 по 20 ноября, а также 24 ноября 2024 года.
Неблагоприятные дни
Согласно предварительному расписанию магнитных бурь, период с 6 по 9 ноября, а также 11, 12, 15, 20 и 24 ноября — являются неблагоприятными. Однако сильных магнитных бурь не ожидается несмотря на повышенный индекс Kp.
|Число
|Уровень Kp
6 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|7 ноября
|5 (магнитная буря)
|8 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|9 ноября
|5 (магнитная буря)
|11 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|12 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|15 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|20 ноября
|4 (магнитосфера возбужденная)
|24 ноября
|5 (магнитная буря)
Спокойные дни
Согласно предварительному расписанию магнитных бурь в ноябре 2024 года, большинство дней месяца будут спокойными. Отметили уровень Kp в таблице.
|Число
|Уровень Kp
|1-5 ноября
2 (магнитосфера спокойная)
|2-3 (магнитосфера спокойная)
|2-3 (магнитосфера спокойная)
|прогноза пока нет
Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей
Считается, что сильные магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей. Однако эксперты уверяют, что в большинстве случаев ухудшение состояния здоровья никак не связано с магнитными бурями.
Психолог Максим Маслаков рассказал редакции Погода Mail, что во время подобных явлений действительно повышается количество обращений к врачам. Однако, по его словам, зачастую недомогание объясняется психосоматическими явлениями, триггером к которым является «неблагоприятный прогноз погоды».
Маслаков отмечает, что в таких случаях плохое самочувствие можно объяснить эффектом «ноцебо» — явлением, при котором пациент, верящий в негативное воздействие чего-либо, провоцирует психосоматическую реакцию организма. Она зачастую выражается в появлении мигрени и боли в суставах, выраженном упадке сил, повышении артериального давления и осложнении дыхания.
При подобной симптоматике обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы понять — являются ли недомогания симптомами заболеваний.
Устимкина Мария Алексеевна, невролог из клиники «Элегра», подтвердила, что метеочувствительность не является заболеванием. Однако люди, подверженные этому недугу, могут ощущать слабость и недомогания из-за нарушения адаптации организма к перемене погодных условий. При этом симптоматика у пациентов будет проявляться абсолютно индивидуально.
Устимкина рассказала, что обычно серьезных последствий у метеопатии не бывает. Однако пациентам с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями при наблюдении сложной адаптации к погодным условиям стоит быть аккуратными во избежание инфаркта и транзиторной ишемической атаки. В случае, если замечаете значительные изменения самочувствия во время магнитных бурь, стоит обратиться за консультацией к специалисту.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Если вы являетесь метеозависимым человеком, можно минимизировать воздействие магнитных бурь, соблюдая здоровый образ жизни.
Что может помочь метеозависимым людям во время магнитных бурь по мнению экспертов?
- Легкие физические упражнения.
- Правильное питание.
- Здоровый сон не менее шести часов.
- Соблюдение режима дня.
- Медитации.
- Прогулки на свежем воздухе.
- Регулярный отдых.
- В тяжелых случаях — индивидуальное медикаментозное лечение, подобранное лечащим врачом.
Помимо прочих рекомендаций, Устимкина считает, что для улучшения самочувствия во время магнитных бурь нужно отказаться от вредных привычек, обязательно исключив курение и употребление алкоголя.
Врачи также не рекомендуют во время магнитных бурь нервничать, заниматься тяжелой физической работой, пить кофе и энергетики.