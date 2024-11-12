Ураган «Хелен» вызвал гравитационные волны в атмосфере Земли

Ураган «Хелен» обрушился на побережье Мексиканского залива по Флориде в США 26 сентября. Его путь отслеживался с земли и из космоса и даже был замечен прибором на Международной космической станции.
Эти колебания известны как гравитационные волны, пишет iflScience. Они представляют собой волнообразные структуры в воздухе, которые возникают в результате атмосферных возмущений, таких как сильные грозы, торнадо, цунами, порывы ветра над горными хребтами и ураганы. Информация о таких явлениях может быть полезна для прогнозирования того, как они могут повлиять на спутники связи и прочие технологии.
«Подобно кольцам воды, распространяющимся от капли в пруду, круговые волны от “Хелен” распространяются на запад от северо-западного побережья Флориды», — говорится в заявлении главного исследователя AWE Людгера Шерлисса, физика из Университета штата Юта.
Волны были созданы теплом и энергией, созданных «Хелен». Во время урагана они были зафиксированы на высоте 90 километров, почти на границе с космосом. Обычно шторма достигают одной шестой этой высоты.
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