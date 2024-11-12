Ураган «Хелен» вызвал гравитационные волны в атмосфере Земли

Эти колебания известны как гравитационные волны, пишет iflScience. Они представляют собой волнообразные структуры в воздухе, которые возникают в результате атмосферных возмущений, таких как сильные грозы, торнадо, цунами, порывы ветра над горными хребтами и ураганы. Информация о таких явлениях может быть полезна для прогнозирования того, как они могут повлиять на спутники связи и прочие технологии.