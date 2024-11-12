Пик метеорного потока Леониды случится в ночь на 18 ноября. Что это такое

Леониды формируются из остатков кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Такие, например, наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 2966 году во время метеорного шторма Леонид земляне наблюдали 10 тыс. метеоров в час (2−3 метеора в секунду).