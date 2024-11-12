Пик метеорного потока Леониды случится в ночь на 18 ноября. Что это такое

С 6 по 30 ноября 2024 года в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Леониды. Пик ожидается в ночь с 17 на 18 ноября, когда интенсивность потока достигнет примерно 15 метеоров в час. Что это за явление и как наблюдать Леониды, читайте в материале РБК Life.
Что такое Леониды
Леониды — это ежегодный метеорный поток, который можно наблюдать в середине ноября. Это яркие и быстрые метеоры, которые могут иметь разные цвета. По данным NASA, скорость Леонид составляет 71 км/с.
Звездопад Леониды получил свое название от созвездия Льва, где находится его радиант — точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры во время метеорного потока.
Как сообщили в Московском планетарии, в 2024 году пик активности Леонид ожидается с 17 на 18 ноября. В эту ночь интенсивность потока достигнет примерно 15 метеоров в час. Однако в этом году любителей наблюдать за звездами ждет серьезное препятствие — полнолуние, которое произойдет 15 ноября. Из-за яркого света Луны метеоры могут быть менее заметны на фоне яркого ночного неба.
Как образуются Леониды
Леониды формируются из остатков кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Такие, например, наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 2966 году во время метеорного шторма Леонид земляне наблюдали 10 тыс. метеоров в час (2−3 метеора в секунду).
Следующий метеорный шторм от Леонид случится нескоро. Астрономы полагают, что подобное событие может произойти только к 2099 году. Комета 55P/Темпеля — Туттля вновь приблизится к Солнцу в 2031 и 2064 годах, но в ближайшие десятилетия Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли. Леониды будут достигать максимум 100 метеоров в час.
Как наблюдать Леониды
Для тех, кто все-таки решит наблюдать за Леонидами в этом году, специалисты советуют выбрать время под утро, когда созвездие Льва поднимается высоко над горизонтом. При ясном небе и минимальном освещении метеоры должны быть заметны на восточном горизонте, особенно вдали от города. Чтобы сориентироваться в небе, можно использовать специальные мобильные приложения, например StarWalk 2 или Sky Tonight.
NASA рекомендует смотреть на Леониды, находясь в стороне от радианта: с этой точки зрения падающие звезды будут казаться длиннее и зрелищнее. Смотреть за потоком можно невооруженным глазом, поскольку приборы ограничивают поле зрения.
В ночь на 16 ноября 2024 года ожидается суперлуние «Бобровая Луна». Спутник Земли приблизится к нашей планете на 357 428 км.