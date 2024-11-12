Катаклизмы нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов

За последние десятилетия стихийные бедствия, связанные с изменением климата, обошлись мировой экономике в два триллиона долларов. Об этом пишет The Guardian.
Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты, сказал, что данные за последнее десятилетия показывают, что изменение климата не является проблемой будущего. «Серьезные потери производительности в результате экстремальных погодных явлений ощущаются реальной экономикой здесь и сейчас», — добавил он.
Резкий рост стоимости экстремальных погодных условий был замечен в 2017 году, когда активный сезон ураганов обрушился на Северную Америку. США понесли наибольшие экономические потери за 10-летний период — 935 млрд долларов, за ними следуют Китай (268 млрд долларов) и Индия (112 млрд долларов). В десятку стран также вошли Германия, Австралия, Франция и Бразилия.
Наибольшее число погибших от стихийных бедствий людей наблюдается на небольших островах, таких как Сен-Мартен и Багамские острова.
Причиной более половины из 68 тысяч смертей от жары во время европейского лета 2022 года стало нарушение климата. Помимо прочего, оно удвоило вероятность экстремальных уровней осадков, обрушившихся на центральную Европу в сентябре этого года. Это показало исследование, проведенное в октябре этого года.
Большая часть последствий катаклизмов приходится на страны с высоким уровнем доходов. «Очевидно, что потери домов и средств к существованию в бедном сообществе в бедных странах более разрушительны в долгосрочной перспективе, чем потери в богатых странах, где государство может и желает помочь в восстановлении», — рассказал специалист по стихийным бедствиям из Университета Виктории в Веллингтоне Илан Ной.
Специалисты Международной торговой палаты призывают мировых лидеров помогать бедным странам, которые нуждаются в помощи для сокращения загрязнения окружающей среды и развития, позволяющего противостоять стихийным бедствиям.
Ранее стало известно, что из-за урагана «Милтон» застрахованный ущерб в США превысит 100 миллиардов долларов.