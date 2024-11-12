Катаклизмы нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов

Большая часть последствий катаклизмов приходится на страны с высоким уровнем доходов. «Очевидно, что потери домов и средств к существованию в бедном сообществе в бедных странах более разрушительны в долгосрочной перспективе, чем потери в богатых странах, где государство может и желает помочь в восстановлении», — рассказал специалист по стихийным бедствиям из Университета Виктории в Веллингтоне Илан Ной.