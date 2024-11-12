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Дачникам назвали способ избавиться от тли

Эффективно избавиться от тли на дачном участке поможет красный перец. Рецепт средства, который поможет в борьбе с вредителями, назвали эксперты портала «БелНовости».

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Источник: Freepik

Для приготовления средства потребуется литр чистой воды и 50 граммов красного перца. Перец необходимо высыпать в воду, затем перемешать и отправить на огонь. Жидкость нужно довести до кипения, затем оставить перец вариться на небольшом огне в течение 15−20 минут, переодически помешивая.

Получившаяся масса должна настояться на протяжении ночи. Утром следует процедить перцовую жидкость через марлю, а затем развести теплой водой в пропорции один к четырем. Готовое средство можно залить в пульверизатор и обработать им растения.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал владельцам загородных участков подготовиться к первым снегопадам. Он призвал проверить крышу и водосток на даче до начала осадков.