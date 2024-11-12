Дачникам назвали способ избавиться от тли

Для приготовления средства потребуется литр чистой воды и 50 граммов красного перца. Перец необходимо высыпать в воду, затем перемешать и отправить на огонь. Жидкость нужно довести до кипения, затем оставить перец вариться на небольшом огне в течение 15−20 минут, переодически помешивая.