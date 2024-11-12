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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024

Северо-запад Бурятии трясло вечером 12 ноября.

Сейчас в Олбани: +6° 8 м/с 65% 753 мм рт. ст. +8°
Источник: тг-канал «Землетрясения в Байкальском регионе»

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024 на северо-западе республики. По предварительной информации приближенные к эпицентру поселки и города толчки не почувствовали.

Землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024.

— Поступило сообщение о том, что зарегистрировано сейсмособытие в 28 километрах северо-западнее населенного пункта Северомуйск Муйского района, — поделились в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия.

Как сообщили в тг-канале «Землетрясения в Байкальском регионе», информация ещё уточняется. Уже известно, что землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024 достигло 11.2 энергетического класса.