Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024 на северо-западе республики. По предварительной информации приближенные к эпицентру поселки и города толчки не почувствовали.
Землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024.
— Поступило сообщение о том, что зарегистрировано сейсмособытие в 28 километрах северо-западнее населенного пункта Северомуйск Муйского района, — поделились в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия.
Как сообщили в тг-канале «Землетрясения в Байкальском регионе», информация ещё уточняется. Уже известно, что землетрясение в Бурятии 12 ноября 2024 достигло 11.2 энергетического класса.