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Эколог предупредил о затоплении севера России из-за потепления

Инфраструктуре портов в российской Арктике грозит опасность из-за климатических изменений. Такой прогноз сделал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Оксана Иванова
Автор Погода Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт на климатическом форуме ООН в Баку заявил, что глобальное потепление может вызвать активное таяние льдов в Северном Ледовитом океане. Постепенный подъем воды приведет к затоплению берегов и повреждению инфраструктуры портов.

«Арктическая зона уже подвержена этим изменениям [из-за глобального потепления]. Есть риски, которые связаны с безопасностью проживания на этих территориях, с безопасностью содержания инфраструктуры арктического побережья», — цитирует Исмаилова NEWS.ru.

Исмаилов считает, что трансформация климата неблагоприятно повлияет и на территории страны, расположенные ниже арктической зоны. Изменения затронут значительную часть России.

«У нас же северная страна, и вечная мерзлота достаточно большую территорию занимает», — пояснил эколог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России процесс глобального потепления идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. При этом он отметил, что на севере страны потепление обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.