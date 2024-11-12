Эколог предупредил о затоплении севера России из-за потепления

Эксперт на климатическом форуме ООН в Баку заявил, что глобальное потепление может вызвать активное таяние льдов в Северном Ледовитом океане. Постепенный подъем воды приведет к затоплению берегов и повреждению инфраструктуры портов.
«Арктическая зона уже подвержена этим изменениям [из-за глобального потепления]. Есть риски, которые связаны с безопасностью проживания на этих территориях, с безопасностью содержания инфраструктуры арктического побережья», — цитирует Исмаилова NEWS.ru.
Исмаилов считает, что трансформация климата неблагоприятно повлияет и на территории страны, расположенные ниже арктической зоны. Изменения затронут значительную часть России.
«У нас же северная страна, и вечная мерзлота достаточно большую территорию занимает», — пояснил эколог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России процесс глобального потепления идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. При этом он отметил, что на севере страны потепление обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.