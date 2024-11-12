Эколог предупредил о затоплении севера России из-за потепления

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в России процесс глобального потепления идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. При этом он отметил, что на севере страны потепление обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.