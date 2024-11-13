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Народные приметы на 14 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

14 ноября — в этот день дарят куриц, не обижают кошек и следят за погодой. Подробнее — в нашем материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Georgi Kalaydzhiev/CC0

14 ноября в народном календаре — Кузьминки осенние, или Куриные именины. Православные верующие в этот день вспоминают святых Косму и Дамиана. В этот день традиционно провожали зиму, приговаривая: «Кузьминки — по осени поминки».

Приметы погоды 14 ноября

По этому дню определяли, какой будет зима, поэтому погодные приметы могут многое сказать о том, чего ждать в ближайшие месяцы. Приметы на 14 ноября были такие:

  • если на Кузьминки осенние тепло — вся зима будет мягкой;
  • на деревьях еще остались листья — зима будет длинной;
  • уже выпало много снега — весной будет половодье;
  • водоемы покрылись ледяной коркой — потепления до весны не будет;
  • грязь на дорогах — до середины зимы протянется теплая погода.

Что можно делать 14 ноября

Богатые люди в этот день традиционно дарили близким и друзьям кур и другую домашнюю птицу. Этих кур было принято хорошо кормить и не убивать — считалось, что тогда они принесут удачу. Вот что еще можно делать в этот день:

  • днем открыть окно в доме — считалось, что в этот день через него залетит счастье;
  • приготовить что-нибудь из курицы — такое блюдо должно стать основой стола;
  • съесть куриное сердце и помолиться: тогда тяжелая хворь отступит;
  • считалось, что это последний удачный день для свадеб перед зимой;
  • девушки накрывали стол и приглашали молодых людей на шумное застолье с целью найти себе пару.

Что запрещено делать 14 ноября

В день Кузьмы и Демьяна категорически нельзя гнать кошку из комнаты или из дома. Нужно весь день быть ласковым с животным, а в полночь загадать желание и спросить кошку, сбудется ли оно. Если она замяукает или замурлычет — желание сбудется, а если промолчит или уйдет — ничего не произойдет. Вот чего еще нельзя делать в этот день:

  • совершать необдуманные покупки: бездумно купленная вещь будет только вытягивать денежную энергию;
  • проходить мимо нуждающихся: нищему надо подать несколько монет, но не смотреть ему в глаза, или скоро можно оказаться на его месте;
  • сплетничать — иначе скоро можно самому оказаться героем сплетен;
  • стирать грязное белье — тогда самому скоро придется испачкаться.