Народные приметы на 14 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В день Кузьмы и Демьяна категорически нельзя гнать кошку из комнаты или из дома. Нужно весь день быть ласковым с животным, а в полночь загадать желание и спросить кошку, сбудется ли оно. Если она замяукает или замурлычет — желание сбудется, а если промолчит или уйдет — ничего не произойдет. Вот чего еще нельзя делать в этот день: