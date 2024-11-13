В Ростове в среду горожан порадует солнце

В Ростове в середине рабочей недели горожан может порадовать солнечная погода. О погоде в среду, 13 ноября, рассказали синоптики.
В утренние часы воздух в городе прогреется до +3 градусов. Ближе к обеду потеплеет до +8. А ближе к ночи столбик термометра опустится до +2.
По прогнозам, сегодня на Дону ожидается переменная облачность. И ненадолго в Ростове может выглянуть солнце. Также на протяжении среды будет дуть западный ветер. Его порывы могут достигать восьми метров в секунду. В ночь на четверг ветер сменит свое направление на юго-западное и будет дуть со скоростью два метра в секунду.
А в четверг, 14 ноября, в городе снова будет пасмурно. Ветра в этот день не ожидается.