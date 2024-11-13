В Ростове в среду горожан порадует солнце

По прогнозам, сегодня на Дону ожидается переменная облачность. И ненадолго в Ростове может выглянуть солнце. Также на протяжении среды будет дуть западный ветер. Его порывы могут достигать восьми метров в секунду. В ночь на четверг ветер сменит свое направление на юго-западное и будет дуть со скоростью два метра в секунду.