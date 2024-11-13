Вильфанд: число опасных погодных явлений за 25 лет в России удвоилось

Как отметил эксперт, все возможные сценарии глобального потепления к концу столетия рассматривает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Все стремятся к самому лучшему из них, но он трудно достижим. Согласно ему, температура повысится на 1,5−2 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом (с 1850-х по 1900-е годы). Если ничего не предпринимать, то температура может вырасти и на 5−5,5 градусов.