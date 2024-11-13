Вильфанд: число опасных погодных явлений за 25 лет в России удвоилось

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за последние десятилетия все национальные метеорологические службы фиксируют рост количества опасных явлений. Подробностями он поделился в беседе с РБК Life.
«В нашей стране Росгидромет отмечает, что за последнюю четверть века количество опасных явлений удвоилось», — уточнил метеоролог.
По словам эксперта, каждое подобное событие объясняется физически, однако «общая ситуация связана с глобальным потеплением».
При этом нельзя утверждать, что в следующем году опасных погодных явлений станет больше. «Монотонно возрастающих показателей в данном случае просто нет», — объяснил Роман Вильфанд. Тренд заметен, если брать осредненные значения за несколько лет, например пять или десять.
Как отметил эксперт, все возможные сценарии глобального потепления к концу столетия рассматривает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Все стремятся к самому лучшему из них, но он трудно достижим. Согласно ему, температура повысится на 1,5−2 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом (с 1850-х по 1900-е годы). Если ничего не предпринимать, то температура может вырасти и на 5−5,5 градусов.