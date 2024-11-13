Самый простой способ. Как спасти саженцы в холода

Вообще мульчировать приствольные круги молодых деревьев правильно еще сразу после посадки. А чтоб мульча не разлеталась и выглядела эстетично — можно сделать декоративное обрамление. Для мульчирования годятся разные органические остатки: солома, древесная щепа и опилки, компост, ботва овощей, измельченные ветки, стебли подсолнечника, кукурузы и даже специальные укрывные ткани, такие как спандбонд и лутрасил. Слой такого материала должен быть под молодыми деревцами не менее 5 см, а лучше 7−10 см. Ведь мульча быстро оседает. А чтобы она не разлеталась, мульчу прикрывают крупными ветками и ботвой убранных огородных культур.