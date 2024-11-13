Самый простой способ. Как спасти саженцы в холода

В последние дни осени обычно довольно теплая погода, но резко могут нагрянуть морозы. Такая непредсказуемость в конце осени-начале зимы может навредить молодым растениям. Они, беспечно нежась в последних теплых лучах солнца, не готовы к неприятным сюрпризам, сложно переносят стрессовые ситуации при температурных колебаниях, потому важно заранее позаботиться об их защите.
Самым простым и при этом эффективным способом свести к минимуму последствия от внезапных колебаний температуры и помочь растениям достойно пережить морозы садоводы называют мульчирование.
Суть этой процедуры заключается в укрытии почвы вокруг растения защитным слоем, который снижает воздействие холодов на корни и помогает поддерживать комфортную температуру грунта. Именно корневая система молодых растений особенно уязвима перед зимними морозами: резкие перепады температур могут повредить или даже погубить саженцы. Мульча действует как тепловой барьер, удерживая тепло, накопленное почвой, и предохраняя корни от вымерзания.
Помимо тепловой защиты, мульчирование регулирует уровень влажности в почве, что также важно для успешной зимовки растений. Избыточная влага, образующаяся при резких оттепелях или осадках, может вызвать выпревание корней. Слой мульчи впитывает лишнюю влагу, позволяя почве оставаться достаточно сухой, но при этом пористой, обеспечивая корням доступ к воздуху. Важно, чтобы грунт оставался дышащим, особенно зимой, когда условия для корней становятся более жесткими.
Вообще мульчировать приствольные круги молодых деревьев правильно еще сразу после посадки. А чтоб мульча не разлеталась и выглядела эстетично — можно сделать декоративное обрамление. Для мульчирования годятся разные органические остатки: солома, древесная щепа и опилки, компост, ботва овощей, измельченные ветки, стебли подсолнечника, кукурузы и даже специальные укрывные ткани, такие как спандбонд и лутрасил. Слой такого материала должен быть под молодыми деревцами не менее 5 см, а лучше 7−10 см. Ведь мульча быстро оседает. А чтобы она не разлеталась, мульчу прикрывают крупными ветками и ботвой убранных огородных культур.
Утепляя корни молодых деревьев, следует помнить, что под мульчей могут завестись мыши, которые могут погрызть кору. Поэтому под мульчу желательно заложить яд от мышей (сверху ее накрываем чтоб не добрались птицы и ежи). А саму мульчу раскладываем на расстоянии около 7−10 см от ствола деревца, не давая мышам строить под мульчей беспрерывные ходы. У ствола утеплить можно тонким слоем и подсыпать бугорок почвы к штамбу.
В экстренных случаях, если морозы наступили внезапно, саженцы укрывают агроволокном (упомянутый спанбонд и лутрасил). При этом пленкой укрывать нельзя — под ней растения задохнуться и выпреют! В суровые зимы можно дополнительно укрыть слоем соломы или лапником, что создаст дополнительную изоляцию от холодного воздуха. Такой подход позволяет сохранить тепло вокруг корней и облегчить растениям пережить морозные дни.