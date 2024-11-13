Пять грубых ошибок. Как не убить розы при укрытии

Куст с сохраненными плодами считает, что все идет по плану: он цвел, завязал плоды, которые сейчас созревают. Значит, процесс идет правильно, и растение готовится к покою. Обрезая цветы и плоды, мы стимулируем рост новых побегов, что совершенно не нужно в конце сезона. Достаточно просто оборвать лепестки на распустившихся цветках.