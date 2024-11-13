Пять грубых ошибок. Как не убить розы при укрытии

Казалось бы, что сложного в том, чтобы укрыть розы на зиму? Но тут важно обеспечить растениям комфортные условия, чтобы они успешно пережили холода и весной снова порадовали своим цветением. Иначе от любого неловкого движения цветы могут погибнуть. Агроном Ирина Радишевская рассказала подробности.
Поздно укрыли
Одна из распространенных ошибок — преждевременное укрытие. Не стоит спешить, так как легкие первые заморозки (до −5 градусов) только закаляют растения. Оптимальное время для укрытия — когда земля подмерзает и при ударе издает звон.
Обычно этим надо заниматься, когда ночью столбики термометра стабильно держится на уровне −6… −7 градусов, а днем — до −2… −5 градусов. То есть дождитесь, когда растение «уснет» и завершит все жизненные процессы, и только тогда приступайте.
Если же розы будут без укрытия при стабильных −10 градусах и ниже, то вы рискуете погубить их.
Влажная почва
Осенью, когда проливные дожди пропитывают землю влагой, многие садоводы готовят укрытия для своих любимых роз. Но если вы начнете укрывать растения, которые сидят в сырой земле, то это может обернуться катастрофой.
Розы гораздо больше боятся выпревания, нежели морозов. Поэтому важно защитить их от влаги. Еще в сентябре соберите ветви плетистых роз в пучки и пригните их к земле. Другие виды роз обрежьте и накройте временным полиэтиленовым навесом.
Не укрывайте розы плотно. Пленка должна защищать их от дождя и снега, но оставлять достаточно отверстий для проветривания и высыхания почвы. Так ваши розы благополучно перезимуют, не подвергаясь гниению или выпреванию. Иначе, сами понимаете, что будет…
Неправильно обрезали
Многие садоводы рекомендуют обрезать цветы, плоды и даже листья роз перед укрытием на зиму. Однако это может навредить зимовке растений.
Куст с сохраненными плодами считает, что все идет по плану: он цвел, завязал плоды, которые сейчас созревают. Значит, процесс идет правильно, и растение готовится к покою. Обрезая цветы и плоды, мы стимулируем рост новых побегов, что совершенно не нужно в конце сезона. Достаточно просто оборвать лепестки на распустившихся цветках.
Не обработали от болезней и вредителей
К концу сезона розы могут быть ослаблены и иметь проблемы со здоровьем. Поэтому перед укрытием их нужно обработать фунгицидом. Например, подойдут такие препараты как «Скор», «Хом», «Топаз», «Превикур» или раствором железного или медного купороса (3%-я бордоская смесь). Опрыскайте листья, побеги и землю вокруг кустов.
Не тот материал
При подготовке роз к зиме важно выбрать правильный материал для укрытия. Многие садоводы используют подручные средства, например, картонные коробки или ведра, но это не всегда лучший выбор.
А все потому, что картон быстро намокает и превращается в ледяной склеп, лишая растение доступа к воздуху. Пластиковые ведра герметичны, что приводит к образованию конденсата, который вреден для роз. Металлические ведра также не подходят, так как они быстро замерзают и нагреваются, создавая резкие перепады температуры.
Для одиночных роз лучше использовать специальные укрытия, такие как «Зимний домик». Они состоят из металлического каркаса и двух чехлов из спанбонда разной плотности. Эти укрытия легко устанавливать и снимать, а также компактно хранить.
Не стоит использовать для утепления срезанные растения, так как они намокают и начинают гнить. Также не рекомендуется засыпать розы опилками или навозом, так как они могут стать ледяным коконом или вызвать почернение побегов.
Не следует и просто обматывать куст укрывным материалом, так как это не обеспечивает достаточного утепления. Наш эксперт рекомендует укрывать розы вместе, так как это создает более благоприятный микроклимат.