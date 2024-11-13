Смог в Пакистане и Индии стал виден из космоса

По данным швейцарской исследовательской компании IQAir, которая отслеживает в режиме реального времени уровень загрязнения воздуха в разных регионах мира, сейчас самый грязный воздух в Дели. На втором месте находится пакистанский Лахор. И в топ-4 по загрязнению воздуха входят еще Калькутта и Мумбаи.
У Дели и Лахора индекс загрязнения превышает 300 единиц — 408 и 360 (на момент написания статьи) соответственно, а это означает, что воздух там опасен для здоровья. В то же время в начале этой недели в Лахоре индекс загрязнения превышал 1200 единиц, а в самой густонаселенной провинции Пакистана — Пенджабе — он за последние дни нередко находился выше 1000 единиц.
Плотный смог появляется в городах Индии и Лахора ежегодно осенью с началом похолодания и сбором урожая. Обусловлен он тем, что фермеры массово сжигают сельскохозяйственные отходы, и к этому добавляются выбросы угольных электростанций и дорожного транспорта.
Однако в последние дни уровень смога настолько сильный, что власти в отдельных районах Пакистана и Индии закрывают школы и общественные места, включая парки, музеи, отменяют массовые мероприятия на улице, ограничивают время работы крупных торговых центров, рынков и ресторанов. В больницах появилось огромное число пациентов, страдающих от аллергий, респираторных заболеваний, воспаления глаз, горла