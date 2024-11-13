Смог в Пакистане и Индии стал виден из космоса

У Дели и Лахора индекс загрязнения превышает 300 единиц — 408 и 360 (на момент написания статьи) соответственно, а это означает, что воздух там опасен для здоровья. В то же время в начале этой недели в Лахоре индекс загрязнения превышал 1200 единиц, а в самой густонаселенной провинции Пакистана — Пенджабе — он за последние дни нередко находился выше 1000 единиц.