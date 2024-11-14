Гидрометцентр: Предстоящая зима не обещает сильных холодов

В январе на северо-западе и севере будет прохладнее обычного. Также могут нагрянуть морозы в центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область и Забайкалье. По ночам там вполне вероятны 40-градусные морозы. А дневные температуры составят минус 30 — 35 градусов. В центре и Москве в январе могут тоже быть периоды с холодной погодой, когда ночные температуры станут понижаться до минус 15 градусов. Возможны и более серьезные холода — до минус 22 градусов. Днем воздух не будет прогреваться выше 10-градусной отметки со знаком минус.