Гидрометцентр: Предстоящая зима не обещает сильных холодов

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в центре, на севере европейской территории, в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни будет ветрено. Но довольно тепло и с небольшими осадками в виде дождя и снега.
«Будет очередная попытка прихода зимы. Но она не увенчается успехом. Выпавший снег растает», — уточнила синоптик. К концу недели дневные температуры в центре повысятся до плюс 3 — 8 градусов. Морозно будет лишь на юге Сибири — до Прибайкалья, где температура по ночам начнет понижаться до минус 20 градусов.
Декабрь будет теплее обычного на Урале, в Сибири. Около нормы температура ожидается в Забайкалье, на Дальнем Востоке. Холода возможны лишь на островах Дальнего Востока. В столичном регионе по ночам минус 3 — 8, днем — ноль — минус 5 градусов. В отдельные дни возможны понижения температуры ночью до минус 15, днем — до минус 10 градусов.
В январе на северо-западе и севере будет прохладнее обычного. Также могут нагрянуть морозы в центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область и Забайкалье. По ночам там вполне вероятны 40-градусные морозы. А дневные температуры составят минус 30 — 35 градусов. В центре и Москве в январе могут тоже быть периоды с холодной погодой, когда ночные температуры станут понижаться до минус 15 градусов. Возможны и более серьезные холода — до минус 22 градусов. Днем воздух не будет прогреваться выше 10-градусной отметки со знаком минус.
Последний зимний месяц, февраль, не порадует оттепелями северо-запад и север европейской территории. Зато на большей части страны температурный фон окажется мягким. А теплее обычного окончание зимы прогнозируется в Красноярском крае.
В столичном регионе в феврале 2025 года по ночам температура может понижаться до минус 10 — 12 градусов. Днем преимущественно слабый минус — 1 — минус 6 градусов. В отдельные дни возможны похолодания.
В декабре месячная норма осадков в столичном регионе может быть превышена почти на 20%. В феврале и марте, месяцах с наименьшим количеством осадков в году, их выпадет в пределах нормы.