Российский климатолог подверг сомнению данные британцев о достижении опасного порога температуры

Человечество приблизилось к пределу в 1,5 градуса, установленному Парижским климатическим соглашением как одно из целевых значений. К такому выводу пришли ученые двух британских организаций — Ланкастерского университета и Университета Лидса. Согласно их научной статье, опубликованной в престижном журнале Nature Geoscience, температура от доиндустриального уровня уже поднялась на 1,49 градуса. То есть, ей не хватает всего 0,01 градуса до отметки, которой жителям планеты предлагалось ограничиться до конца века.
Напомним, что Парижское соглашение в 2015 году провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры, вызванного деятельностью человека на планете, более чем на два градуса Цельсия. Предлагалось предпринять все меры, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градуса, начиная от доиндустриального уровня повышения температуры.
Интересно, что еще в 2020 году, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), средняя температура на планете фиксировалась лишь на 0,75 градуса выше чем среднегодовые показатели в 1850—1900 годах, а в 2023 году — на 1, 31 градуса.
А вот Эндрю Джарвис и Пирс Форстер — исследователи из британских университетов — определили уровень потепления климата в 2023 году не на 1,31 градуса, а на 1,49 градуса по сравнению с доиндустриальным.
Получается, что они неожиданно для всех уже «подняли» планку потепления до финальной?
Джарвис и Форстер утверждают, что предыдущие оценки были не слишком точны, поскольку опирались на рост температуры на Земле, начиная с 1850—1900 годов. То есть, не учтенным оставалось влияние на глобальную картину первых десятилетий индустриализации. Ссылаясь на исследования ледяного антарктического керна, который позволяет отследить ход роста температуры до начала XVIII века, они добавили к общим данным более ранние изменения климата. Это и позволило исследователям «поднять» температуру на Земле до 1,49 градуса в 2023 году.
По данным ученых, такое уточнение оценки глобального потепления может пригодиться для усиления мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.
Комментарий российского климатолога, ведущего научного сотрудника МГУ им. Ломоносова Алексея Елисеева:
— Да, официально индустриальный период стартует в 1750-м году, это год изобретения ткацкого станка.
И есть годы, которые современные ученые просто не могли учитывать. Но утверждать, что неучтенные годы привнесли в копилку температуры дополнительные градусы за счет антропогенной деятельности, в корне неверно! Британские ученые не учли в своей работе важного факта — температура на Земле меняется не только из-за влияния человека, но и за счет собственной изменчивости. Климат способен генерировать автоколебания (почти периодические изменения температуры). Вклад таких естественных колебаний в общее потепление климата, скорее всего, был выше вклада человеческой деятельности вплоть до середины ХХ века. В том числе и для «неучтенного» периода с 1750 по 1850 годы, о которых говорят авторы статьи.
На том, начальном этапе индустриализации значимых антропогенных эмиссий за счет сжигания ископаемого топлива не было.
Весь XIX век и первое десятилетие XX века содержание CO2 в атмосфере росло очень медленно и за весь указанный период оно выросло не более чем на 10 ppm (частиц на миллион). Сколько-нибудь значимым рост стал, где-то начиная с первой трети XX века, так что к нашему времени увеличение этой концентрации относительно доиндустриального периода уже составило около 140 ppm. Известен температурный максимум (правда, сейчас уже превышенный) в 1940-е годы, да и то уже известно, что этому способствовала естественная изменчивость климата: потепление наблюдалось во всех регионах мира. Именно в тот период СССР начал осваивать Севморпуть, что было связано с удлинением навигационного периода.
— То есть, по-вашему, сейчас нельзя говорить о приросте температуры почти на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом?
— Это эквилибристика определений. Все приросты по определению измеряют по второй половине XIX века. И соотносить с ними более ранний период можно только в том случае, если считать, во-первых, что тот, «неучтенный» климат был стабильным, во-вторых, что изменения имели антропогенную природу.
А это не так! Например, в начале XIX века на Земле еще продолжался выход из Малого ледникового периода. И он уж точно не имел никакой антропогенной природы. Поэтому я считаю, их выводы методически неверными и, мягко говоря, странноватыми.
Кстати, такую ошибку делают не первый раз. Английский климатолог Каллендар тоже увидел было в температурном максимуме 1940-х годов влияние парникового эффекта. Но, вопреки его выводу, через несколько лет температура пошла вниз, что говорило о том, что изменения температуры имели именно естественную природу. Удивительно, как сегодня ученые могли повторить ошибку, которая среди специалистов хорошо известна.