Российский климатолог подверг сомнению данные британцев о достижении опасного порога температуры

Весь XIX век и первое десятилетие XX века содержание CO2 в атмосфере росло очень медленно и за весь указанный период оно выросло не более чем на 10 ppm (частиц на миллион). Сколько-нибудь значимым рост стал, где-то начиная с первой трети XX века, так что к нашему времени увеличение этой концентрации относительно доиндустриального периода уже составило около 140 ppm. Известен температурный максимум (правда, сейчас уже превышенный) в 1940-е годы, да и то уже известно, что этому способствовала естественная изменчивость климата: потепление наблюдалось во всех регионах мира. Именно в тот период СССР начал осваивать Севморпуть, что было связано с удлинением навигационного периода.