Замело. Эксперт напомнила, как быстро должны убирать с улиц снег и наледь

«Периодичность и скорость зависят от температуры воздуха и класса тротуара, — говорит эксперт. — Для тротуаров первого класса, с большей проходимостью, уборка проводится каждые полтора часа при температуре выше −2 градуса, снег сдвигается и подметается. А если температура ниже, то через три часа. На менее загруженных тротуарах периодичность от получаса до двух часов. Уборка придомовых территорий начинается с тротуаров и пешеходных дорожек, а затем переходит на дворовые зоны. При гололеде пешеходные дорожки посыпают песком».