Замело. Эксперт напомнила, как быстро должны убирать с улиц снег и наледь

На расчистку дворов и обычных автодорог после снегопада у ответственных служб есть до 12 часов, рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга. Но на отдельных участках дорог и тротуаров это время может сократиться вдвое.
«Периодичность и скорость зависят от температуры воздуха и класса тротуара, — говорит эксперт. — Для тротуаров первого класса, с большей проходимостью, уборка проводится каждые полтора часа при температуре выше −2 градуса, снег сдвигается и подметается. А если температура ниже, то через три часа. На менее загруженных тротуарах периодичность от получаса до двух часов. Уборка придомовых территорий начинается с тротуаров и пешеходных дорожек, а затем переходит на дворовые зоны. При гололеде пешеходные дорожки посыпают песком».
Снег разрешено сдвигать на прилотковые полосы, формировать из него кучи или валы вдоль проездов и тротуаров, обеспечивая свободное движение. Если тротуары шире шести метров, то можно делать снежные валы посередине, но так, чтобы оставался проход шириной не менее трех метров.
«Складирование снега на придомовых территориях должно завершиться в течение шести часов после окончания снегопада на тротуарах с наибольшей проходимостью и до 12 часов — на остальных, — подчеркивает собеседница. — Во дворах снег можно складировать на газонах или свободных территориях, обеспечивая сохранность зеленых насаждений».
Если дорожное покрытие становится скользким, то первоочередные территории должны быть обработаны пескосоляной смесью в течение полутора часов. Размягченная ледяная масса сдвигается или сметается. Но попадать на открытый грунт, под деревья или на газоны она не должна. На окончание всех работ дается до трех часов.
Методы и периодичность уборки снега и наледи в разных регионах России могут различаться. Например, в городах Северной климатической зоны снег иногда расчищают вообще непрерывно, особенно при очень интенсивных осадках. В целом же снежно-ледяная каша должна быть убрана за 4−5 часов, если она мешает движению по скоростным магистралям, а также по магистральным дорогам и улицам общегородского значения с регулируемым движением.
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