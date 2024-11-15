Народные приметы на 15 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

15 ноября в народном календаре — Акиндин и Пигасий. Русская православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Акиндина и Пигасия — придворных царя Соломона.
Про этот день на Руси была поговорка: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В ней отражалось два явления: во-первых, убывал световой день, и все больше дел крестьяне выполняли дома при свете лучины или свечи. Во-вторых, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.
Приметы погоды 15 ноября
У этого дня есть необычная примета: считалось, что если у девушки внезапно сильно застучит сердце, значит, где-то недалеко ходит её суженый. Еще на этот день есть такие приметы:
- выпало много снега — весной будет половодье;
- на дорогах слякоть — до начала декабря будет тепло;
- кричит снегирь — скоро ждать морозов;
- синицы летают по двору — к снегопаду;
- вороны кричат в сторону юга — ждать тепла;
- кроты роют норы на северной стороне холмов — к потеплению; на южной — к холодам;
- дым из трубы стелется к земле — к теплу, стоит столбом — к морозам;
- если вынесенный на улицу испеченный хлеб замерзнет — вскоре ударят морозы;
Что можно делать 15 ноября
Прежде всего в этот день крестьяне занимались молотьбой: работали в житницах и молотили снопы. Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Кроме того, в овинах сушили зерно — а чтобы не случился пожар, молились жившим в них духам-овинникам. Вот что еще можно сделать в этот день:
- до заката солнца попросить прощения у всех, кого вы обидели — тогда жить станет легче и веселее;
- купить новую качественную одежду — тогда она долго прослужит. Дешевые вещи, напротив, только принесут несчастье;
- заняться рукоделием и шитьем — если закончить эту работу до нового года, придет удача;
- расплатиться с долгами — считалось, что деньги нужно отдавать правой рукой.
Что запрещено делать 15 ноября
Считалось, что в этот день нельзя ломать ветки деревьев — иначе может прийти такая беда, что земля будет уходить из-под ног. Если веточки нужны для дела, их лучше подобрать с земли. Вот что еще нельзя делать в этот день:
- обижать окружающих — иначе появятся сложности на работе;
- давать деньги в долг — их не вернут;
- рассказывать чужие секреты — в жизни наступит черная полоса;
- употреблять спиртное и есть сладкое — кто не устоит, того ждут большие неприятности в семье и со здоровьем.