Народные приметы на 15 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Прежде всего в этот день крестьяне занимались молотьбой: работали в житницах и молотили снопы. Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Кроме того, в овинах сушили зерно — а чтобы не случился пожар, молились жившим в них духам-овинникам. Вот что еще можно сделать в этот день: