Народные приметы на 16 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

16 ноября в народном календаре — Анна Холодная. Православные верующие в этот день вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославовича, которая постриглась в монахини и стала игуменьей женского Андреевского монастыря.
Приметы погоды 16 ноября
Если дрова в печи в этот день горели сильно, а огонь с ревом устремлялся в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Еще на Анну смотрели за погодой — если снега не было, это значило, что придет голод: «Анна без снега — не жди хлеба». Другие приметы на этот день такие:
- низкие облака — к холодам;
- мороз поутру — будет много снега зимой;
- снег падает на сырую землю — будет неурожай пшеницы;
- дрова не разгораются — потеплеет;
- звезды сильно мерцают на рассвете — скоро ждать ненастья;
- звезды ярко блестят ночью — придут морозы.
Что можно делать 16 ноября
В этот день на Руси ели замороженные ягоды — бруснику, клюкву и морошку. Из них готовили кисель или варенье, а еще добавляли в выпечку. Другое лакомство — наструганное замороженное молоко, посыпанное сахаром (почти мороженое). Вот что еще делали в этот день:
- пекли блины — считалось, что они придают сил и отлично идут с вареньем;
- ближе к вечеру собирались в компании близких людей — походы в гости, как считалось, приносили благополучие;
- избавлялись от сглаза или порчи — верили, что в этот день побороть чужой морок проще;
- рукодельничали и ткали — считалось, что ткань, созданная в этот день, чудотворная.
Что запрещено делать 16 ноября
В этот день нельзя делать комплименты — иначе сам потеряешь положительное качество, а язык заболеет. Кроме того, сегодня не стоит:
- жаловаться на свою судьбу — от этого проблемы только усугубятся, а решение затянется;
- супругам — ссориться, иначе можно разрушить брак;
- унывать и проявлять апатию — дела только пойдут хуже;
- до обеда нужно избегать скоплений людей, иначе их проблемы могут перейти на вас;
- беременным — работать, иначе будущий ребенок может быть неспокойным.