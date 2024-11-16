Народные приметы на 16 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а огонь с ревом устремлялся в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Еще на Анну смотрели за погодой — если снега не было, это значило, что придет голод: «Анна без снега — не жди хлеба». Другие приметы на этот день такие: