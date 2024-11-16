Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 16 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

16 ноября — едим замороженные ягоды, ходим в гости после обеда и не делаем комплиментов. Больше примет — в нашем материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +4° 4 м/с 44% 750 мм рт. ст. +1°
Источник: belta.by

16 ноября в народном календаре — Анна Холодная. Православные верующие в этот день вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославовича, которая постриглась в монахини и стала игуменьей женского Андреевского монастыря.

Приметы погоды 16 ноября

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а огонь с ревом устремлялся в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Еще на Анну смотрели за погодой — если снега не было, это значило, что придет голод: «Анна без снега — не жди хлеба». Другие приметы на этот день такие:

  • низкие облака — к холодам;
  • мороз поутру — будет много снега зимой;
  • снег падает на сырую землю — будет неурожай пшеницы;
  • дрова не разгораются — потеплеет;
  • звезды сильно мерцают на рассвете — скоро ждать ненастья;
  • звезды ярко блестят ночью — придут морозы.

Что можно делать 16 ноября

В этот день на Руси ели замороженные ягоды — бруснику, клюкву и морошку. Из них готовили кисель или варенье, а еще добавляли в выпечку. Другое лакомство — наструганное замороженное молоко, посыпанное сахаром (почти мороженое). Вот что еще делали в этот день:

  • пекли блины — считалось, что они придают сил и отлично идут с вареньем;
  • ближе к вечеру собирались в компании близких людей — походы в гости, как считалось, приносили благополучие;
  • избавлялись от сглаза или порчи — верили, что в этот день побороть чужой морок проще;
  • рукодельничали и ткали — считалось, что ткань, созданная в этот день, чудотворная.

Что запрещено делать 16 ноября

В этот день нельзя делать комплименты — иначе сам потеряешь положительное качество, а язык заболеет. Кроме того, сегодня не стоит:

  • жаловаться на свою судьбу — от этого проблемы только усугубятся, а решение затянется;
  • супругам — ссориться, иначе можно разрушить брак;
  • унывать и проявлять апатию — дела только пойдут хуже;
  • до обеда нужно избегать скоплений людей, иначе их проблемы могут перейти на вас;
  • беременным — работать, иначе будущий ребенок может быть неспокойным.