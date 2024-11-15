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Никаких «на глаз». 3 самых опасных удобрения, которые могут все испортить

Речь идет о свежем навозе и других средствах, которые важны огороду, но требуют аккуратного обращения.

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Источник: Shutterstock

Каждый дачник знает, что удобрения нужно использовать обязательно, если вы хотите вырастить богатый урожай на своих участках. Но важно помнить, что некоторые подкормки могут быть опасными. И кроме вреда, вы ничего не получите.

Садовод Любовь Ледвянкина предостерегает, что есть три средства, к которым надо относиться с осторожностью. Это хлористый калий, цианамид кальция и свежий навоз. Использовать их нужно, но строго в соответствии с нормой. Никаких «на глаз».

Хлористый калий

Все дело в том, что хлористый калий закисляет почву, снижая активность микроорганизмов. Задерживает рост растений, особенно бобовых, картофеля, огурцов, томатов и ягод.

При избытке накапливает хлор и свинец в почве. Раздражает кожу и глаза при попадании.

Поэтому при работе с этим удобрением нужно соблюдать меры предосторожности. Вносите его осенью, чтобы хлор выветрился за зиму. Строго соблюдайте дозировки.

Используйте защитные средства при применении. Нейтрализуйте известью перед использованием.

Цианамид кальция

Цианамид кальция — это одновременно азотное удобрение и гербицид. Используют для того, чтобы раскислить почву и насытить кальцием.

Удобрение загрязняет почву, воду и воздух нитратами. Отравляет моллюсков и насекомых. Вызывает воспаление слизистых оболочек и раздражение кожи при вдыхании.

Поэтому также соблюдайте дозировки, используйте защитные средства при применении. Храните в сухом помещении, так как влага снижает его ценность.

Свежий навоз

Свежий навоз — ценное органическое удобрение, но его неправильное использование может навредить растениям.

А все потому, что оно выделяет большое количество тепла, обжигая корни растений. Содержит мочевую кислоту, которая также может обжигать растения.

Может содержать семена сорняков, бактерии, грибки и вредителей. Повышает уровень нитратов в почве.

В связи с этим вносите свежий навоз только осенью. Перекапывайте удобрение с землей на глубину 15−20 см.

В остальное время года используйте только перепревший и разбавленный водой навоз. Высаживайте чувствительные культуры на 2−3-й год после внесения навоза.