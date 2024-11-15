Никаких «на глаз». 3 самых опасных удобрения, которые могут все испортить

Каждый дачник знает, что удобрения нужно использовать обязательно, если вы хотите вырастить богатый урожай на своих участках. Но важно помнить, что некоторые подкормки могут быть опасными. И кроме вреда, вы ничего не получите.
Садовод Любовь Ледвянкина предостерегает, что есть три средства, к которым надо относиться с осторожностью. Это хлористый калий, цианамид кальция и свежий навоз. Использовать их нужно, но строго в соответствии с нормой. Никаких «на глаз».
Хлористый калий
Все дело в том, что хлористый калий закисляет почву, снижая активность микроорганизмов. Задерживает рост растений, особенно бобовых, картофеля, огурцов, томатов и ягод.
При избытке накапливает хлор и свинец в почве. Раздражает кожу и глаза при попадании.
Поэтому при работе с этим удобрением нужно соблюдать меры предосторожности. Вносите его осенью, чтобы хлор выветрился за зиму. Строго соблюдайте дозировки.
Используйте защитные средства при применении. Нейтрализуйте известью перед использованием.
Цианамид кальция
Цианамид кальция — это одновременно азотное удобрение и гербицид. Используют для того, чтобы раскислить почву и насытить кальцием.
Удобрение загрязняет почву, воду и воздух нитратами. Отравляет моллюсков и насекомых. Вызывает воспаление слизистых оболочек и раздражение кожи при вдыхании.
Поэтому также соблюдайте дозировки, используйте защитные средства при применении. Храните в сухом помещении, так как влага снижает его ценность.
Свежий навоз
Свежий навоз — ценное органическое удобрение, но его неправильное использование может навредить растениям.
А все потому, что оно выделяет большое количество тепла, обжигая корни растений. Содержит мочевую кислоту, которая также может обжигать растения.
Может содержать семена сорняков, бактерии, грибки и вредителей. Повышает уровень нитратов в почве.
В связи с этим вносите свежий навоз только осенью. Перекапывайте удобрение с землей на глубину 15−20 см.
В остальное время года используйте только перепревший и разбавленный водой навоз. Высаживайте чувствительные культуры на 2−3-й год после внесения навоза.