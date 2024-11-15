Три хитрых приема. Без этих методов крупный картофель не вырастить

Также для получения обильного урожая картофеля подсейте в каждую лунку горох. Это связано с уникальными свойствами корневой системы гороха, на которой образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Эти микроорганизмы способны извлекать азот из воздуха и преобразовывать его в форму, доступную для растений. Таким образом, картофель, соседствующий с горохом, получает дополнительное азотное питание.