Три хитрых приема. Без этих методов крупный картофель не вырастить

В прошлом дачники массово выращивали картофель, занимая под него огромные площади. В условиях дефицита это было спасением. Сейчас ситуация изменилась, и многие отказались от посадки картошки. Однако есть простые способы получить обильный урожай с минимальными усилиями. Подробности рассказала садовод Светлана Городецкая.
Используйте суперфосфат
Добавьте в каждую лунку столовую ложку суперфосфата. Это удобрение вдвойне улучшит результат. Во-первых, фосфор в его составе повысит количество и ускорит созревание клубней, а также увеличит содержание крахмала, улучшая качество урожая.
Во-вторых, суперфосфат защитит картофель от проволочника, который может нанести значительный ущерб.
Подсейте горох
Также для получения обильного урожая картофеля подсейте в каждую лунку горох. Это связано с уникальными свойствами корневой системы гороха, на которой образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Эти микроорганизмы способны извлекать азот из воздуха и преобразовывать его в форму, доступную для растений. Таким образом, картофель, соседствующий с горохом, получает дополнительное азотное питание.
Для начала в рыхлой почве выкопайте лунку глубиной около 7 сантиметров, поместите в нее картофелину, полейте, посыпьте древесной золой и присыпьте плодородной почвой на высоту 2−3 сантиметра.
Трижды соберите урожай
Летом можно собрать богатый урожай картофеля, используя хитрость «тройной сбор». В июле аккуратно выкопайте куст с одной стороны и выберите самые крупные клубни. Присыпьте оголенные корни землей и полейте зольным раствором (стакан золы на 10 литров воды, по литру на куст). Через две недели повторите процедуру. В конце августа соберите весь оставшийся картофель.
Кстати, существуют сорта с цветной мякотью, которые полезны и красиво смотрятся на столе. Но имейте в виду, что их урожайность обычно невысока, поэтому не стоит рассчитывать на них как на основной источник картофеля.