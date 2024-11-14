Климатолог Алексеев усомнился в данных учёных об опасном пороге потепления

В свою очередь, британские учёные заявили, что уровень потепления вырос на 1,49 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Новые данные позволили экспертам Эндрю Джарвису и Пирсу Фостеру поднять температуру на Земле до новых значений, однако в исследованиях могут не учитываться ряд факторов. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, климатолог Алексей Елисеев.