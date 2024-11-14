Климатолог Алексеев усомнился в данных учёных об опасном пороге потепления

Разные исследователи в разное время по-своему определяли уровень глобального потепления. Так, в 2020 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата отмечала, что в 1850—1900 годах температура на планете регистрировалась на 0,75 градуса выше среднегодовых показателей, а в 2023 году — на 1,31 градуса.
В свою очередь, британские учёные заявили, что уровень потепления вырос на 1,49 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Новые данные позволили экспертам Эндрю Джарвису и Пирсу Фостеру поднять температуру на Земле до новых значений, однако в исследованиях могут не учитываться ряд факторов. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, климатолог Алексей Елисеев.
По его словам, наблюдения за потеплением фиксируют по второй половине XIX века и сравнивать с ними более ранний период можно, если считать, что климат был стабильным, а изменения имели антропогенный характер.
«А это не так! Например, в начале XIX века на Земле ещё продолжался выход из Малого ледникового периода. И он уж точно не имел никакой антропогенной природы. Поэтому я считаю, их (британских учёных) выводы методически неверными и, мягко говоря, странноватыми», — заявил он.
Эксперт отметил, что до этого климатологи уже совершали подобные ошибки, когда говорили о влиянии парникового эффекта на температурный максимум 1940-х годов. Через несколько лет температура на Земле пошла вниз, что подтверждало естественные причины климатического сдвига.