Сицилия сильно пострадала от ливневых дождей

Больше всего пострадали провинция Катания и муниципалитеты Ачиреале, Лингуаглосса и Джиарре, где за сутки выпала почти тысяча миллиметров осадков. Катаклизм парализовал работу автомобильных и железнодорожных дорог, привел к затоплению метро и закрытию нескольких школ по всей провинции. Течением унесло десятки машин.
Усугубляет ситуацию тот факт, что сильные дожди обрушились на местность, и без того насыщенную водой из-за непогоды, установившейся в последние дни на Сицилии. За одну неделю здесь выпало столько осадков, сколько ожидалось за весь год. И без того влажная почва оказалась не в состоянии впитать новое значительное количество осадков, что способствовало наводнениям и оползням.
В настоящее время спасатели принимают сотни вызовов, проводится более 20 операций по спасению, оказанию помощи и эвакуации людей. О серьезных жертвах и пострадавших не сообщалось.
Согласно прогнозам, непогода постепенно удаляется от Сицилии, прерывая сильные ливни, обрушившиеся на восточное побережье острова. В связи с этим служба гражданской обороны отменила красное предупреждение о грозовой опасности, опубликованное 11 ноября.