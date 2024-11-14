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Сицилия сильно пострадала от ливневых дождей

На Сицилии проливные дожди привели к затоплению дорог, оползням и повсеместным разрушениям. Непогода парализовала работу инфраструктуры, приостановлены занятия в школах. Об этом пишет портал Geopop.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 78% 759 мм рт. ст. +22°

Больше всего пострадали провинция Катания и муниципалитеты Ачиреале, Лингуаглосса и Джиарре, где за сутки выпала почти тысяча миллиметров осадков. Катаклизм парализовал работу автомобильных и железнодорожных дорог, привел к затоплению метро и закрытию нескольких школ по всей провинции. Течением унесло десятки машин.

Усугубляет ситуацию тот факт, что сильные дожди обрушились на местность, и без того насыщенную водой из-за непогоды, установившейся в последние дни на Сицилии. За одну неделю здесь выпало столько осадков, сколько ожидалось за весь год. И без того влажная почва оказалась не в состоянии впитать новое значительное количество осадков, что способствовало наводнениям и оползням.

В настоящее время спасатели принимают сотни вызовов, проводится более 20 операций по спасению, оказанию помощи и эвакуации людей. О серьезных жертвах и пострадавших не сообщалось.

Согласно прогнозам, непогода постепенно удаляется от Сицилии, прерывая сильные ливни, обрушившиеся на восточное побережье острова. В связи с этим служба гражданской обороны отменила красное предупреждение о грозовой опасности, опубликованное 11 ноября.