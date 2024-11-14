Сицилия сильно пострадала от ливневых дождей

Усугубляет ситуацию тот факт, что сильные дожди обрушились на местность, и без того насыщенную водой из-за непогоды, установившейся в последние дни на Сицилии. За одну неделю здесь выпало столько осадков, сколько ожидалось за весь год. И без того влажная почва оказалась не в состоянии впитать новое значительное количество осадков, что способствовало наводнениям и оползням.